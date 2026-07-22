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Por Redacción Red43

Se reunió con su expareja para ver la final del mundo, discutieron y la asesinó a puñaladas

El trágico hecho fue presenciado por la madre de la víctima quien solo tenía 25. También era madre de tres nenas. El femicida intentó huir, pero fue detenido.
Por Redacción Red43

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En el barrio de Santa María Oeste de la provincia de Córdoba, en la madrugada del pasado lunes, se vivió un trágico episodio que ha conmocionado a toda la comunidad local. Una joven perdió la vida en manos de su expareja. Este atroz femicidio sucedió en un contexto previamente tenso debido a la historia de violencia que rodeaba la relación entre ambos. 

 

La víctima, Rocío Belén Gómez, de tan solo 25 años, era madre de tres hijas. La fatal noche del suceso, Rocío y su agresor se reunieron para compartir lo que debía ser un momento de celebración: la final del Mundial 2026. Sin embargo, las esperanzas de disfrutar del evento deportivo se desvanecieron cuando una intensa discusión elevó las tensiones más allá de un punto de retorno.

 

Según los informes policiales, la madre de Rocío estuvo presente durante el altercado y fue testigo del horror que se desató repentinamente. A pesar de sus intentos por intervenir y detener a Maximiliano Braudaco, todo ocurrió demasiado rápido. Braudaco, un hombre de 40 años, ya contaba con antecedentes por violencia familiar. Había sido condenado en 2025 y se encontraba en libertad bajo una sentencia condicional cuando decidió quitarle la vida a Rocío.

 

Tras el violento suceso, Braudaco intentó huir para evadir la justicia. Sin embargo, gracias a un efectivo operativo cerrojo desplegado por la policía en los alrededores del lugar del crimen, fue capturado a pocas cuadras, evitando así una posible fuga. Este femicidio se encuentra ahora bajo la lupa de la Fiscalía, que lo ha imputado con cargos de homicidio calificado con agravante de femicidio, una figura que podría llevarlo a prisión perpetua.

 

Mientras tanto, en la escena del crimen, los peritos de la Policía Científica han trabajado minuciosamente para recolectar las pruebas necesarias, tanto balísticas como biológicas. 

 

 

 

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