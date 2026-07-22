“Estamos muy contentos de dotar a nuestro gimnasio de un piso de esta dimensión”

En diálogo con este medio, el intendente de Tecka Jorge Seitune confirmó la llegada del piso flotante para el gimnasio de la localidad. Destacó el trabajo conjunto con Chubut Deportes, los beneficios para la salud de los deportistas y el sueño a futuro de contar con un espacio con mayor capacidad.

La localidad de Tecka está a un paso de dar un salto de calidad trascendental para el desarrollo del deporte local. Tras gestiones realizadas ante la provincia, se confirmó el financiamiento e instalación de un piso flotante para el Gimnasio Municipal, una obra esperada que mejorará las condiciones de entrenamiento y competencia para vecinos de todas las edades.

El intendente de la localidad, Jorge Seitune, celebró este logro y resaltó el trabajo junto al titular de Chubut Deportes, Milton Reyes:

“Era un tema que veníamos hablando con Milton hace un tiempo, le planteamos la necesidad de ir mejorando toda nuestra infraestructura deportiva. Le comentamos lo del piso flotante y surgió la inquietud. La verdad que estamos muy satisfechos por la respuesta que tuvimos, muy contentos de poder dotar a nuestro gimnasio municipal de un piso de esa dimensión.”

UN SALTO DE CALIDAD Y CUIDADO DE LA SALUD

La llegada del piso flotante no solo brindará prestaciones profesionales a disciplinas como el futsal o el básquet, sino que significará un cuidado crucial para la salud articular de los deportistas locales, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

"Va a servir para todas las actividades, sobre todo los del Newcom también. Todos los que tenemos un par de años... a algunos sé que el tema de las rodillas y todo ese tipo de cuestiones el piso duro los complica, así que la verdad estamos muy felices. Esto va a marcar una calidad de vida distinta en cuanto a lo deportivo."

CELERIDAD EN LAS GESTIONES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

Respecto a los plazos para concretar la instalación, Seitune enfatizó la rapidez con la que se canalizaron los recursos provinciales a través del Plan Galina en la cuota destinada al área de deportes, confirmando que ya se recibió la mitad de los fondos:

“Es de destacar la rapidez con que se mueven las gestiones y los resultados. Nos comprometieron un fondo y ya recibimos la mitad. Estamos en contacto con la empresa y creo que antes de fin de mes es probable que nos visite el dueño para mostrarle dónde queremos instalar el piso y firmar los convenios.”

MÁS PROYECTOS Y EL SUEÑO DE UN ESPACIO MÁS AMPLIO

La infraestructura deportiva en Tecka ha mostrado una expansión constante, sumando a las instalaciones del gimnasio las canchas de césped sintético al aire libre. Sin embargo, ante el constante crecimiento de las actividades —como el reciente torneo de futsal que colmó la capacidad del pueblo—, el jefe comunal no ocultó el anhelo de pensar a futuro en una ampliación o un nuevo espacio.

"Nuestro gimnasio ha cumplido y está cumpliendo un rol fundamental dentro del deporte, pero por ahí hasta nos queda chico. No te digo en lo inmediato, pero quizás en un plazo mediano de tiempo va a haber que ir pensando en algo un poco más grande y darles mayor comodidad a los espectadores."