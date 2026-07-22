Rosalía pidió disculpas tras compartir un video que desató el enojo de sus fans argentinos

A pocos días de su llegada a la Argentina, la cantante española Rosalía quedó envuelta en una polémica luego de compartir en su cuenta de TikTok un video que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia los argentinos.

El contenido, originalmente publicado por la influencer Mia Khalifa, celebraba un triunfo de España sobre Argentina en la Copa del Mundo e incluía expresiones despectivas hacia los argentinos. La publicación se viralizó rápidamente y provocó una catarata de críticas en las redes sociales.

El motivo del enojo

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el video utilizaba la palabra "perlas" para referirse a los argentinos, un término que muchos usuarios interpretaron como ofensivo y que alimentó el malestar entre sus seguidores.

La repercusión fue inmediata. En distintas plataformas comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia la artista y numerosos fanáticos expresaron su decepción, especialmente porque la cantante tiene previsto presentarse en el país en los próximos días.

Hubo pedidos para devolver las entradas

La polémica también impactó entre quienes ya habían comprado entradas para su show.

Varios seguidores intentaron gestionar la devolución de los tickets, aunque la plataforma de venta no habilitó esa posibilidad. Ante esa situación, algunos optaron por ofrecer sus entradas en reventa, mientras que otros manifestaron en redes sociales que asistirán al recital para expresar su descontento.

El mensaje de Rosalía

Frente al crecimiento de las críticas, Rosalía publicó un mensaje en sus historias de Instagram acompañado por una bandera argentina.

"Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía", escribió la artista, junto a emojis de lágrimas, en un intento por explicar lo ocurrido y pedir disculpas a sus seguidores argentinos.

Las críticas no se detuvieron

Pese al descargo, la explicación no logró calmar el malestar de una parte de sus fanáticos. En las últimas horas continuaron los cuestionamientos en redes sociales, donde muchos usuarios consideraron insuficiente la disculpa y reclamaron una explicación más profunda sobre el episodio.

Con su presentación en Argentina cada vez más cerca, resta saber si la controversia tendrá impacto en el clima que encontrará la artista cuando suba al escenario.

O.P.