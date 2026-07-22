Argentino de Selecciones de Futsal: Esquel ya conoce sus rivales y va al "grupo de la muerte"

La Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) oficializó la conformación de la fase de grupos para el Torneo Argentino de Selecciones A 2026, la cita máxima del deporte a nivel nacional que se disputará a partir del próximo 24 de agosto con sede conjunta en las ciudades de Resistencia y Corrientes Capital.

El certamen reunirá a las 16 mejores selecciones del país divididas en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. La Selección Mayor de Esquel quedó encuadrada en un exigente Grupo A, donde compartirá zona con Mendoza (máximo ganador histórico de la disciplina con 13 títulos y vigente campeón 2025), el anfitrión Corrientes Capital y Mar Chiquita.

Quinta presencia consecutiva en la élite

Para el seleccionado de Esquel representa un desafío de alto voltaje pero también la consolidación de un proceso deportivo sostenido. Esta será la quinta participación consecutiva de la ciudad en la máxima categoría de la CAFS, luego de un crecimiento constante que incluyó dos ascensos seguidos y las destacadas actuaciones en 2019 y 2022, años en los que alcanzó los cuartos de final.

Por su parte, la provincia de Chubut tendrá una nutrida representación en la competencia: en el Grupo B competirán Comodoro Rivadavia (que viene de ser subcampeón nacional tras caer en la final 1-0 frente a Mendoza) y Trelew, acompañados por Corrientes Interior y Gobernador Gregores.

Los 15 convocados de Esquel

La nómina de jugadores confirmados que vestirán la camiseta esquelense en la gran cita nacional está integrada por:

Silva, Nicolás Flores, Franco González, Gonzalo Herrera, Leandro González, Lucas García, Danilo Forciatti, Lucas Chico, Franco Capogrecco, Matías Di Prinzio, Víctor González, Maximiliano Pichiñan, Oscar Lienllan, Martín San Martín, Enzo Antieco, Gonzalo

El mapa completo de las zonas del Argentino A

Grupo A: Mendoza, Corrientes Capital, Esquel y Mar Chiquita.

Grupo B: Comodoro Rivadavia, Corrientes Interior, Trelew y Gobernador Gregores.

Grupo C: Tucumán, Perito Moreno, Las Heras y Caleta Olivia.

Grupo D: Rosario, Misiones Interior, Resistencia y Formosa.

MA