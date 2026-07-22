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Por Redacción Red43

Argentino de Selecciones de Futsal: Esquel ya conoce sus rivales y va al "grupo de la muerte"

Se sorteó el fixture del certamen más importante de la CAFS. Esquel compartirá grupo con el campeón vigente. Conocé a los 15 convocados por la ciudad y cómo quedaron conformados los demás grupos del torneo.
Por Redacción Red43

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La Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) oficializó la conformación de la fase de grupos para el Torneo Argentino de Selecciones A 2026, la cita máxima del deporte a nivel nacional que se disputará a partir del próximo 24 de agosto con sede conjunta en las ciudades de Resistencia y Corrientes Capital.

 

El certamen reunirá a las 16 mejores selecciones del país divididas en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. La Selección Mayor de Esquel quedó encuadrada en un exigente Grupo A, donde compartirá zona con Mendoza (máximo ganador histórico de la disciplina con 13 títulos y vigente campeón 2025), el anfitrión Corrientes Capital y Mar Chiquita.

 

Quinta presencia consecutiva en la élite

 

Para el seleccionado de Esquel representa un desafío de alto voltaje pero también la consolidación de un proceso deportivo sostenido. Esta será la quinta participación consecutiva de la ciudad en la máxima categoría de la CAFS, luego de un crecimiento constante que incluyó dos ascensos seguidos y las destacadas actuaciones en 2019 y 2022, años en los que alcanzó los cuartos de final.

 

Por su parte, la provincia de Chubut tendrá una nutrida representación en la competencia: en el Grupo B competirán Comodoro Rivadavia (que viene de ser subcampeón nacional tras caer en la final 1-0 frente a Mendoza) y Trelew, acompañados por Corrientes Interior y Gobernador Gregores.

 

Los 15 convocados de Esquel

 

La nómina de jugadores confirmados que vestirán la camiseta esquelense en la gran cita nacional está integrada por:

 

  1. Silva, Nicolás

     

  2. Flores, Franco

     

  3. González, Gonzalo

     

  4. Herrera, Leandro

     

  5. González, Lucas

     

  6. García, Danilo

     

  7. Forciatti, Lucas

     

  8. Chico, Franco

     

  9. Capogrecco, Matías

     

  10. Di Prinzio, Víctor

     

  11. González, Maximiliano

     

  12. Pichiñan, Oscar

     

  13. Lienllan, Martín

     

  14. San Martín, Enzo

     

  15. Antieco, Gonzalo

     

El mapa completo de las zonas del Argentino A

 

  • Grupo A: Mendoza, Corrientes Capital, Esquel y Mar Chiquita.

     

  • Grupo B: Comodoro Rivadavia, Corrientes Interior, Trelew y Gobernador Gregores.

     

  • Grupo C: Tucumán, Perito Moreno, Las Heras y Caleta Olivia.

     

  • Grupo D: Rosario, Misiones Interior, Resistencia y Formosa.

     

 

 

MA

 

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