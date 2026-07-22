La Hoya desde adentro: el entusiasmo del turismo y el disfrute de los esquelenses

El centro de actividades de montaña La Hoya atraviesa días a puro movimiento en esta temporada invernal. Entre la llegada constante de visitantes de distintos puntos del país y la rutina infaltable de los vecinos que suben a la montaña a dar un par de bajadas, el cerro cordillerano muestra un gran clima familiar, de aprendizaje y de disfrute al aire libre.

RED43 recorrió las pistas y conversó con los protagonistas de la jornada para conocer, de primera mano, cómo se vive la experiencia en la nieve.

La primera vez en las tablas: familias que eligen la cordillera

Para muchos de los visitantes, este viaje representa el debut absoluto en los deportes de nieve. Es el caso de una familia llegada desde Buenos Aires que decidió tomar su primera lección grupal: "Pensé que iba a ser más difícil, pero es fácil y es re divertido", confesó uno de los chicos tras completar su clase de principiantes. "Los profes re buena onda, 10 puntos. Te dan las instrucciones mínimas, pero para nosotros fue súper suficiente", agregaron los padres, entusiasmados con la experiencia en su primera visita a la ciudad.

Las historias de debutantes se repiten en cada rincón del cerro. Desde Santa Rosa, La Pampa, Elena (9) y Aurelia (7) contaron entusiasmadas su jornada entre caídas, aprendizajes y un infaltable almuerzo en la montaña antes de seguir esquiando. "Es la primera vez que esquío, me caí muchas veces pero me gustaría volver", comentaron sobre su estadía, que también incluirá paseos por la zona y visitas a la región.

Por su parte, desde Puerto Madryn, Nicolás llegó junto a su familia haciendo base en Trevelin: "Es la primera vez que el nene viene a aprender a esquiar. Nos tocó un día espectacular, sin viento y con bastante nieve. La Hoya es el centro de esquí que más nos gustó hasta ahora de lo que conocemos", remarcó.

El valor de aprender con instructores y la buena atención

Uno de los puntos más elogiados por quienes visitan el cerro es el acompañamiento de los instructores locales. Alicia, conocida popularmente en la montaña como "gringa", acompañó a turistas de Capital Federal en sus primeras maniobras en la nieve.

"Otras veces vinimos a Esquel y tratamos de hacer la nuestra esquiando, que no es recomendable para nadie. Este año decidimos tomar clases y avanzamos un montón. El centro es muy cómodo, está todo impecable y la calidez de los profesores es espectacular", destacaron los alumnos al valorar la importancia de la enseñanza profesional para disfrutar del deporte sin frustraciones.

Otras familias de Buenos Aires, parando en la zona de Trevelin, destacaron la facilidad para gestionar pases y equipamiento: "Consultamos en el alojamiento, venimos y compramos directamente acá. La experiencia viene siendo excelente".

La ventaja única de ser esquelense

Para los residentes de la ciudad, La Hoya representa un privilegio cotidiano. Sebastián, vecino de Esquel y apasionado del snowboard, compartió su mirada sobre el arranque de la temporada: "Encontré el centro un poco mejor de lo que pensaba. Si bien en la cota media hay poca nieve, arriba está bastante bien y en principiantes está plenamente operativa".

Además, destacó la cercanía estratégica del centro de esquí con la zona urbana: "Trabajo en una escuela, salgo al mediodía, puedo venir a hacerme 10 bajadas y volver al turno de la tarde a trabajar. Que sea así de accesible te cambia el día, te mete aire para la semana y es algo muy positivo", concluyó reflejando el sentir de toda una comunidad que vive la montaña como propia mientras aguarda por las próximas nevadas pronosticadas para la región.