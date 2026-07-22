Bariloche amaneció pintada de blanco y la nieve enciende la temporada invernal

La madrugada de este miércoles trajo la postal más esperada en la región cordillerana. San Carlos de Bariloche despertó completamente cubierta por un manto blanco, tras una precipitación que comenzó cerca de las 3 de la mañana y se mantuvo durante las primeras horas de la jornada.

El fenómeno dejó acumulaciones de entre 3 y 5 centímetros en la zona céntrica y de hasta 10 centímetros en los sectores más elevados del oeste y sur del ejido urbano. La sorpresiva postal generó un inmediato entusiasmo entre los visitantes que disfrutan del receso invernal, colmaron el Centro Cívico y los puntos panorámicos para tomarse fotografías.

Impulso para el turismo regional

Desde el sector turístico calificaron la llegada del manto blanco como una noticia clave para consolidar la temporada. Las imágenes de la ciudad nevada comenzaron a circular masivamente en redes sociales, un factor que reactiva las consultas de viajeros indecisos de distintos puntos del país y del exterior.

Operativos y recomendaciones para circular

A la par de la alegría de los turistas, la situación obligó a desplegar operativos de emergencia. Equipos municipales y de Protección Civil salieron a arrojar arena y trabajar con maquinaria en arterias críticas como la avenida Bustillo, el camino al Aeropuerto y la zona de los kilómetros para garantizar la transitabilidad.

Las autoridades locales informaron que, si bien el panorama general está controlado, se registraron demoras en el tránsito y despistes menores producto de la presencia de hielo y nieve en la calzada. Por este motivo, se solicitó a los conductores evitar desplazamientos que no sean de primera necesidad, portar cadenas de manera obligatoria y extremar la distancia de seguridad entre vehículos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones frías se mantendrán durante las próximas jornadas, con probabilidad de que continúen las precipitaciones en forma de nieve y aguanieve.

¿Qué se espera para Esquel y la región?

Mientras Bariloche vive su jornada nevada, en Esquel el panorama meteorológico se mantiene bajo la misma sintonía invernal. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada helada con cielo cubierto y entre un 10% y un 40% de probabilidad de lluvias y nevadas desde la mañana y hasta la noche.

Con temperaturas que oscilarán entre una mínima de -2°C y una máxima de apenas 1°C, el frío se hará sentir con fuerza. Frente a estas condiciones, se recomienda a los conductores extremar la precaución al transitar por calles y rutas de la zona, ante la posible formación de sectores con hielo o acumulación de nieve sobre la calzada. El viento, en tanto, se mantendrá leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y sin ráfagas de intensidad.





Foto: Alfredo Leiva

MA