La Hoya: ¿Cuál es la parada obligada antes de volver a las pistas?

Santiago Ocariz está a cargo de "El Zorro" Resto & Bar, el espacio que recibe con bebidas y comidas calientes a los turistas y vecinos que disfrutan del invierno en La Hoya.



La temporada comenzó prometedora en cuanto al clima y en El Zorro lo notan: “Si bien no están todas las pistas habilitadas, el clima que toda esta semana acompañó, muy soleado, sin viento y con mucha afluencia de gente”, contó Ocariz en RED43.



La llegada de gente y de la nieve se siente día a día: “Esperamos que siga así, mejorando día a día”, remarcó.

El espacio que abre todos los días de 9 a 17 horas: “como siempre, tenemos platos del día que van variando, guiso de lentejas, polenta con ossobuco, variedad de pizzas, sándwiches de hamburguesas, milanesas al plato, menú infantil y todo lo que es cafetería y, obviamente, bebida, diferentes opciones de cerveza. Y cada día hay promociones de bebidas, de 2x1”.



Esquí, bebidas y comidas dulces o saladas para completar la experiencia La Hoya: “Sale mucho el plato del día, el guiso de lentejas es uno de los más vendidos. Pero también el chocolate caliente, sobre todo a la mañana o a la última hora del día, con el frío. Sale mucho, así como los cafés”.



El parador cuenta con capacidad para 250 personas, servicio de Wifi, baños y distintos ambientes: “siempre está calentito si el día está frio. También tenemos un deck para los días con sol, con reposeras, mesas, sillas también, para estar afuera”.



Con un invierno que comenzó prometedor, tras un 2025 sin nueve que hace difícil la comparación: “es difícil comparar porque el año pasado no hubo temporada, pero en cuanto al 2024 creo que estamos un poco mejor, arrancó bien. Necesitamos ahora un par de nevadas para reforzar las pistas y creo que arrancó bien la temporada y que va a ser un buen agosto”.

El Zorro es una propuesta no solo en La Hoya, sino un atractivo gastronómico más para turistas y vecinos: “Toda la gente nos felicita y nos dice que es uno de los mejores restaurantes de Esquel, así que de eso estamos orgullosos y el que no esquía y quiere tomar un paseo, venir o el local decir que hago un fin de semana. Un cumpleaños, una salida, es un buen plan".

No hace falta tampoco subir para disfrutar del lugar, ya que en la base está también Pudú Coffe Shop, de 9 a 18 horas: "Aprovecho también para contarles que además de El Zorro, tenemos una cafetería en la base, el que no quiere, le da miedo subirse a la silla o no quiere pagar el pase de telesilla. Ya el camino tiene unas vistas espectaculares. Vengan a conocer”.



SL

