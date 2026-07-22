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22 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El municipio impulsa nuevas capacitaciones junto a UTHGRA para fortalecer el empleo en el sector turístico

El Municipio y UTHGRA impulsarán cursos para formar personal en hotelería y gastronomía. La iniciativa busca preparar a vecinos de Esquel para cubrir la demanda laboral que generarán las nuevas inversiones turísticas en la ciudad.
Por Redacción Red43

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El intendente Matías Taccetta participó de una reunión de trabajo junto a la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, y representantes de UTHGRA con el objetivo de planificar nuevas capacitaciones destinadas a vecinos de la ciudad, orientadas a la formación de mano de obra para el sector hotelero y gastronómico.

 

Durante el encuentro, se definió avanzar con cursos vinculados a distintos oficios con alta demanda laboral, entre ellos ayudante de cocina, mozos, mucamas, atención al cliente, idiomas y otras especialidades relacionadas con la actividad turística.

 

La propuesta busca brindar herramientas de formación para que los vecinos accedan a nuevas oportunidades de empleo, especialmente frente a las inversiones privadas que se concretan en Esquel y que requerirán personal capacitado.

 

Al respecto, el intendente Taccetta destacó que "las inversiones que llegan a Esquel generan nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Proyectos como el Hotel Carao y la Hostería Laderas significan más puestos de trabajo y queremos que esos empleos sean ocupados por vecinos de nuestra ciudad".

 

Asimismo, indicó que "es fundamental acompañar el crecimiento de Esquel con políticas de capacitación. Nuestro objetivo es brindar herramientas concretas para que cada vez más esquelenses accedan a un empleo de calidad y puedan desarrollarse en el sector turístico, que hoy atraviesa un importante proceso de expansión".

 

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, explicó que el municipio trabajará de manera articulada con UTHGRA para ofrecer capacitaciones acordes a las necesidades actuales del mercado laboral y a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos turísticos.

 

 

 

R.G

 

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