Asistencia integral y trabajo en red: cómo opera la Coordinación de Adultos Mayores en Esquel

Con el objetivo de optimizar la respuesta a los vecinos, la Coordinación de Adultos Mayores pasó a depender operativamente de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Diego Adolfo. Sin embargo, por razones de accesibilidad y costumbre de los propios usuarios, el área continúa atendiendo en las oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en la intersección de Perito Moreno y Rivadavia.

Azucena Sambueza explicó que esta decisión busca mantener la cercanía con la comunidad: "El adulto mayor generalmente está acostumbrado a venir a pedir asistencia a Desarrollo Social. Nosotros dentro de lo que es la coordinación atendemos todas las demandas de los adultos, desde la asistencia alimentaria, vivienda, y hacemos las gestiones con la parte de salud".

Trabajo articulado frente a la crisis de PAMI

Uno de los puntos más críticos abordados por la coordinación es la cobertura sanitaria. Aunque el área no otorga turnos médicos de rutina, actúa como nexo directo con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Hospital Zonal de Esquel y la Policía Comunitaria para atender emergencias.

Sambueza remarcó la preocupante coyuntura que atraviesan las obras sociales a nivel nacional y local: "Hoy estamos pasando una situación muy difícil con lo que es PAMI. Me consta porque estoy todos los días con los adultos y sé las cosas que no están pudiendo tener soluciones y graves. No depende de nosotros esa situación, todo lo que podemos facilitar lo hacemos".

Visitas domiciliarias y abordaje en los barrios

La labor territorial resulta clave para detectar situaciones de vulnerabilidad en los sectores más alejados del casco urbano. Ayelén Alarcón, operadora de terreno, detalló cómo se organiza el trabajo de campo junto a la trabajadora social exclusiva del área, Antonella, y la secretaria Daniela.

"Las visitas en el terreno arrancan cuando viene el adulto mayor o un familiar a la oficina, o es un nexo que tenemos con las sedes barriales. Se acerca el presidente o se comunica y nos comenta las necesidades que tienen los distintos adultos mayores de los diferentes barrios, porque no es solamente acá en el centro, sino llegar a los barrios más altos y en las tomas", señaló Alarcón.

Para concretar estas recorridas, la operadora explicó la logística que implementan: "Con la trabajadora social siempre estamos en contacto con distintas oficinas de la municipalidad donde nos prestan un móvil, nos lleva el chofer y nos acercamos. Depende de la necesidad, estamos conectadas para tramitar alguna pensión, alguna tarjeta social o bonos de leña". Asimismo, las profesionales destacaron la importancia de apelar a la responsabilidad familiar estipulada por ley para garantizar el cuidado integral de los abuelos.

"El adulto mayor no puede esperar"

El incremento demográfico de la tercera edad y la falta de infraestructura adecuada es otro de los ejes de preocupación. Desde el municipio se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto normativo local para adherir a la ley provincial de hogares de ancianos y regular las casas de cuidado o "casas hogar" que albergan a pequeños grupos de adultos mayores.

"La necesidad del adulto mayor es hoy, ya mañana podemos llegar tarde", enfatizó Sambueza. "Por su salud y sus condiciones no pueden esperar. Hay una parte recreativa muy linda que es la que se muestra, pero también está la otra parte que es la que nadie quiere ver, se tapa la cabeza como para no ver la necesidad. Hay muchos adultos mayores con muchas necesidades y tenemos que ser todos responsables".

Inscripciones abiertas para los Juegos Culturales Chubutenses

Más allá de la asistencia directa y las emergencias, el área promueve la participación en actividades recreativas y de integración. En ese marco, recordaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los Juegos Culturales Chubutenses.

Dado que la oficina no cuenta con línea telefónica fija, la coordinación puso a disposición un número celular directo para consultas sobre los talleres culturales o solicitudes de asistencia social: 2945-509753. También es posible acercarse de manera presencial a la sede de Perito Moreno y Rivadavia.

MA