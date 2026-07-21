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Por Redacción Red43

Javier Lanari fue designado director del Banco Nación tras dejar el área de Comunicación

El Gobierno oficializó el nombramiento del exsecretario de Comunicación y Prensa en el directorio del Banco Nación. Ocupará el cargo hasta febrero de 2028 en reemplazo de Gonzalo Pascual.
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional formalizó la designación de Javier Lanari como nuevo director del Banco Nación, un cargo que ocupará hasta el 4 de febrero de 2028. La medida quedó establecida mediante el Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en la reorganización de cargos que atraviesa la administración de Javier Milei.

 

Lanari reemplazará a Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia tras poco más de dos años como integrante del directorio de la entidad bancaria.

 

Del área de Comunicación al Banco Nación

La llegada de Lanari al Banco Nación ya era una posibilidad que circulaba desde principios de julio, luego de su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

 

 

Durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei, fue uno de los funcionarios con mayor participación dentro del esquema de comunicación oficial. Tras dejar ese puesto, ahora continuará su actividad dentro de una de las principales entidades financieras del país.

 

Su mandato como director se extenderá hasta febrero de 2028, completando el período establecido por la normativa vigente.

 

Quién deja el cargo

La designación se produjo después de la renuncia de Gonzalo Pascual, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires con especialización en derecho bancario y financiero.

 

 

Antes de incorporarse al Banco Nación en febrero de 2024, desarrolló gran parte de su carrera en el sector privado y también ocupó funciones en la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas al área legal, financiera y presupuestaria.

 

El Gobierno aceptó su renuncia y agradeció los servicios prestados durante su paso por el directorio.

 

Cambios dentro del Gobierno

El nombramiento de Lanari forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por el Ejecutivo en distintas áreas de la administración nacional.

 

 

Estos movimientos comenzaron a acelerarse tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la posterior reorganización de responsabilidades dentro del Gobierno.

 

En paralelo, el área de Comunicación también experimentó cambios con la incorporación de nuevos funcionarios, mientras que Lanari pasó a ocupar un lugar dentro del directorio del Banco Nación, uno de los organismos más importantes del sistema financiero argentino.

 

 

O.P.

 

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