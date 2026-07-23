La Cooperativa Eléctrica de El Maitén incorpora nueva maquinaria

La Cooperativa Eléctrica de El Maitén, bajo la presidencia de Sergio Guajardo y con el trabajo del Consejo de Administración, viene realizando importantes inversiones íntegramente con recursos propios con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios.

El Consejo está conformado por Sergio Guajardo como presidente, Carlos Epuyan como secretario, Argentino Báez como tesorero, Teresita del Carmen Carinao como primera consejera titular, Daniel Infantino como segundo consejero titular y Alejandro Giménez como síndico titular. El trabajo diario se sostiene además con el compromiso del personal de las áreas de energía eléctrica y agua potable, junto al resto de los trabajadores que con esfuerzo y dedicación garantizan el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad.

Entre los principales logros de esta gestión se destaca la incorporación de dos camionetas y una retroexcavadora. Esta última herramienta resulta fundamental para la ejecución de trabajos vinculados a las redes de agua y energía, ya que permite optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la capacidad operativa de la institución. Estas adquisiciones fueron posibles gracias a una administración responsable y al objetivo permanente de seguir fortaleciendo la infraestructura de la localidad.

A estas incorporaciones se suma el importante avance del plan de iluminación LED. Con esta iniciativa ya se iluminó prácticamente la totalidad de las principales avenidas de El Maitén y solo resta un sector para completar el proyecto. De manera paralela, continúan desarrollándose las tareas de mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

"Seguimos trabajando para brindar más herramientas, mejores servicios y una cooperativa cada vez más sólida al servicio de todos los vecinos", expresó Sergio Guajardo, presidente de la Cooperativa Eléctrica de El Maitén.

SL