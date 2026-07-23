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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin abre las inscripciones para el segundo período de Talleres Culturales Municipales

La Municipalidad de Trevelin puso en marcha el segundo período de los Talleres Culturales Municipales. Conocé cuándo comienzan las propuestas.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes abrió las inscripciones para el segundo período 2026 de los Talleres Culturales Municipales, con propuestas destinadas a distintas edades y distribuidas entre la localidad y los parajes. Las actividades comenzarán el 3 de agosto.

 

Entre las propuestas difundidas se encuentra el Taller de Banda para Infancias, que se desarrollará en el Centro Cultural Melipal de Trevelin, y el Taller de Danzas Urbanas, que también forma parte de la oferta para esta nueva etapa.

 

Además, habrá talleres de alfarería en los parajes Los Cipreses y Sierra Colorada, con el objetivo de acercar las actividades culturales a distintos puntos de la jurisdicción.

 

Desde la Secretaría de Cultura y Educación indicaron que la grilla completa de talleres puede consultarse a través de las redes sociales oficiales y del sitio web del municipio. Para obtener más información sobre estas y las demás propuestas, los interesados pueden acercarse al Centro Cultural Municipal, ubicado en Avenida San Martín 339, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 480917.

 


 

 

 

Por otra parte, la Secretaría de Cultura y Educación informó un cambio de sede para la función de la obra de títeres "La Tiendita de Abuelita Lilia", del grupo mexicano El Rehilete. La presentación se realizará este jueves 23 de julio, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Trevelin, ubicado en Avenida San Martín 339. Se mantendrá el mismo horario y la modalidad de entrada a la gorra consciente.

 

 

MA

 

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