Asistencia municipal en Río Mayo ante el frío extremo

Río Mayo amaneció cubierto por una capa de nieve y con marcas térmicas que alcanzaron los -14°C , lo que generó diversas complicaciones en la localidad. Ante este panorama climático, la Municipalidad de Río Mayo activó un plan de contingencia a través de la Secretaría de Obras Públicas para responder a las demandas de la población.

Actualmente, las cuadrillas de trabajo abordan más de 40 solicitudes de asistencia técnica, de las cuales la mayoría corresponden a situaciones de congelamiento en cañerías de agua e inconvenientes derivados del frío extremo. Desde el municipio señalaron que cada uno de los reportes recibidos fue registrado y que los equipos avanzan priorizando las situaciones de mayor riesgo para garantizar la cobertura de las necesidades de los vecinos.

Para atender los reclamos durante la contingencia, la comuna mantiene habilitadas líneas telefónicas de guardia de emergencia. La comunidad puede solicitar asistencia comunicándose a los teléfonos 2976 21-2902 o 2974 57-1709, correspondientes al personal a cargo del operativo.

Imágenes: Municipalidad de Río Mayo

EBW