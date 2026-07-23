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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Motociclistas de Esquel y Trevelin preparan una caravana solidaria por el Día del Niño en Cholila

Motociclistas de Esquel, Trevelin y la comarca juntan alfajores, turrones y caramelos para el Día del Niño en Cholila. Se sumarán a una caravana solidaria el próximo 16 de agosto.
Por Redacción Red43

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Integrantes de la comunidad motociclista de la región se organizan para celebrar el Día del Niño en Cholila con una jornada recreativa y solidaria. La propuesta es impulsada originalmente por la agrupación Ronin de Lago Puelo y cuenta con el acompañamiento activo de motociclistas locales, entre ellos miembros de "Los Águilas Motoclub".

 

 

 

Carla Roberts, referente del motoclub en Esquel, detalló el sentido del encuentro y la colecta que iniciaron en la zona: “Nos llegó una invitación de la agrupación Ronin para participar en Cholila para el Día del Niño, para llevar golosinas, pasar la tarde y llevarlos a dar una vuelta cortita a los nenes”. La actividad principal se desarrollará el próximo domingo 16 de agosto. La caravana saldrá desde Lago Puelo a las 12:00 para arribar a Cholila a las 14:00, donde los esperarán autoridades y vecinos.

 

Para la jornada, los motociclistas prepararán sus unidades decoradas con globos e invitan a sumarse disfrazados para rodar juntos en caravana hacia la plaza central de la localidad, sitio donde se concentrará el evento festivo.

 

 

 

Con el objetivo de agasajar a los más pequeños, solicitaron la colaboración de la comunidad y del sector comercial con insumos específicos. “La idea es pedirle a la gente que quiera colaborar o a los comerciantes que nos donen golosinas: turrones, alfajores, chupetines, cosas comestibles para armar bolsitas de regalo ese día”, señaló Roberts.

 

La elección de Cholila responde a una intención clara de acompañar a comunidades vecinas donde las celebraciones suelen ser más reducidas, a diferencia de los eventos que se preparan en Esquel y Trevelin.

 

 

 

Quienes deseen colaborar en Esquel con donaciones de golosinas pueden comunicarse al teléfono 2945-465676 o acercar las contribuciones por la tarde a la calle Gafeti 754 (casa 6). Asimismo, la agrupación organizadora Ronin puso a disposición las líneas de contacto 294-4817888 (Patán) y 294-4904482 (Kali). Las novedades del evento y las fotos del trayecto se difundirán en la página de Facebook "Los Águilas Motoclub" y en las redes de la Agrupación Ronin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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