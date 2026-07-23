Motociclistas de Esquel y Trevelin preparan una caravana solidaria por el Día del Niño en Cholila

Integrantes de la comunidad motociclista de la región se organizan para celebrar el Día del Niño en Cholila con una jornada recreativa y solidaria. La propuesta es impulsada originalmente por la agrupación Ronin de Lago Puelo y cuenta con el acompañamiento activo de motociclistas locales, entre ellos miembros de "Los Águilas Motoclub".

Carla Roberts, referente del motoclub en Esquel, detalló el sentido del encuentro y la colecta que iniciaron en la zona: “Nos llegó una invitación de la agrupación Ronin para participar en Cholila para el Día del Niño, para llevar golosinas, pasar la tarde y llevarlos a dar una vuelta cortita a los nenes”. La actividad principal se desarrollará el próximo domingo 16 de agosto. La caravana saldrá desde Lago Puelo a las 12:00 para arribar a Cholila a las 14:00, donde los esperarán autoridades y vecinos.

Para la jornada, los motociclistas prepararán sus unidades decoradas con globos e invitan a sumarse disfrazados para rodar juntos en caravana hacia la plaza central de la localidad, sitio donde se concentrará el evento festivo.

Con el objetivo de agasajar a los más pequeños, solicitaron la colaboración de la comunidad y del sector comercial con insumos específicos. “La idea es pedirle a la gente que quiera colaborar o a los comerciantes que nos donen golosinas: turrones, alfajores, chupetines, cosas comestibles para armar bolsitas de regalo ese día”, señaló Roberts.

La elección de Cholila responde a una intención clara de acompañar a comunidades vecinas donde las celebraciones suelen ser más reducidas, a diferencia de los eventos que se preparan en Esquel y Trevelin.

Quienes deseen colaborar en Esquel con donaciones de golosinas pueden comunicarse al teléfono 2945-465676 o acercar las contribuciones por la tarde a la calle Gafeti 754 (casa 6). Asimismo, la agrupación organizadora Ronin puso a disposición las líneas de contacto 294-4817888 (Patán) y 294-4904482 (Kali). Las novedades del evento y las fotos del trayecto se difundirán en la página de Facebook "Los Águilas Motoclub" y en las redes de la Agrupación Ronin.

EBW