Cómo llegar al encuentro gastronómico de Sierra Colorada con la tortilla gigante como protagonista

La Comunidad Ancestral Sierra Colorada invita a vivir una jornada especial de sabores y tradiciones este domingo 26 de julio desde las 11 horas, con una propuesta que tendrá como protagonista una tortilla al rescoldo de un metro de diámetro cocinada al calor de las brasas.

El encuentro se desarrollará en La Casita de Lala, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de esta preparación típica de la cocina de campo, además de distintos stands gastronómicos con propuestas de Tecka, Gualjaina, Alto Río Percy, Lago Rosario, Esquel, Trevelin y otros puntos de la región.

La iniciativa busca poner en valor la cultura ancestral y los sabores de los parajes, con una jornada pensada para compartir comidas tradicionales y disfrutar del entorno de Sierra Colorada.

Para quienes quieran asistir desde Trevelin, se dispuso un servicio de transporte directo hasta Sierra Colorada con cupos limitados. Las reservas pueden realizarse comunicándose al 2945-587667 o 2945-698776.

Además, para consultas generales sobre el evento y reservas, está habilitado el contacto 2945-533153.

La propuesta tendrá lugar el domingo 26 de julio desde las 11 horas en La Casita de Lala, Sierra Colorada, y promete reunir gastronomía regional, identidad cultural y el tradicional sabor de la cocina al rescoldo.

MA