Qué contempla la obra eléctrica anunciada para la Comarca Andina

La firma del convenio entre Río Negro y Chubut para cerrar un diferendo que llevaba más de 25 años estuvo acompañada por la presentación de la obra de infraestructura que ambas provincias acordaron ejecutar como parte del entendimiento. Durante el acto, el secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, brindó detalles técnicos sobre el proyecto y explicó cuál será su alcance.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 17 mil millones de pesos y, según lo informado, comenzaría en las próximas semanas, con un plazo estimado de ejecución de entre ocho y diez meses.

Nuevo tendido entre El Coihue y Golondrinas

El proyecto prevé la construcción de un tendido eléctrico subterráneo de aproximadamente 26 kilómetros que unirá las estaciones de El Coihue, en Chubut, y Golondrinas.

De acuerdo con Yanotti, la nueva infraestructura reemplazará la función que actualmente cumple una línea aérea construida por Agua y Energía en la década de 1970. "Esa línea tenía una vida útil de unos 30 años y hoy lleva alrededor de 60. Estuvo expuesta durante décadas a la nieve, el viento, la lluvia, la caída de árboles y los incendios", explicó.

El funcionario indicó que el nuevo tendido estará compuesto por dos cables de alta capacidad, fabricados especialmente para este proyecto y que ya se encuentran en el país.

Qué cambios prevé el proyecto

Según la explicación técnica brindada durante el acto, la incorporación del nuevo tendido permitirá aumentar la capacidad de transporte de energía entre ambas provincias y sumar una alternativa de abastecimiento frente a eventuales fallas en la infraestructura existente.

Al tratarse de una conexión subterránea, también se busca reducir la vulnerabilidad del sistema frente a fenómenos climáticos como nevadas intensas, incendios forestales o la caída de árboles sobre las líneas aéreas.

Además del tendido principal, el proyecto contempla obras complementarias, entre ellas la ampliación de la estación transformadora de Golondrinas y trabajos sobre otros componentes del sistema eléctrico para acompañar el incremento de capacidad.

Cómo se integra con las obras ya realizadas

La nueva conexión se sumará a otras inversiones ejecutadas en los últimos años por ambas provincias.

En Río Negro se realizaron trabajos de modernización en la estación transformadora de El Bolsón y mejoras sobre el tramo hasta Golondrinas, mientras que Chubut llevó adelante obras en la estación transformadora de El Coihue y otros refuerzos sobre su red eléctrica.

Según se explicó durante la presentación, el objetivo es integrar esas intervenciones mediante una nueva conexión entre ambos sistemas.

Menor uso de generación con gasoil

Otro de los aspectos mencionados por Yanotti fue el impacto que la obra podría tener sobre la generación eléctrica de respaldo. Actualmente, cuando la demanda supera la capacidad disponible, parte del abastecimiento se complementa con una central térmica ubicada en El Bolsón.

El funcionario señaló que esa central consume gasoil y genera emisiones, además del ruido y las vibraciones que perciben vecinos de sectores cercanos. "Emite alrededor de 11.700 toneladas de dióxido de carbono por año", indicó durante la presentación.

Según lo expuesto por el Gobierno de Río Negro, la ampliación del sistema eléctrico permitiría reducir la necesidad de utilizar ese tipo de generación.

Un acuerdo que destrabó una deuda entre las provincias

Yanotti sostuvo que el mayor desafío para concretar el proyecto no estuvo en su diseño técnico, sino en alcanzar un acuerdo entre ambas provincias.

Recordó que el convenio permite resolver una deuda originada hace más de 25 años y remarcó que Río Negro ejecutará una obra en territorio chubutense como parte del entendimiento alcanzado con Chubut.

También valoró el trabajo conjunto de los organismos técnicos de ambas provincias para definir la traza, obtener los permisos y avanzar con el proyecto.

Si se cumplen los plazos informados durante el acto, las obras comenzarían en las próximas semanas y demandarían entre ocho y diez meses de ejecución. El proyecto forma parte del acuerdo firmado entre los gobiernos de Río Negro y Chubut, que busca fortalecer la infraestructura eléctrica que abastece a las localidades de la Comarca Andina.

O.P.