-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 23 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Nuevo módulo del GIRSU: colocan la membrana protectora en la etapa final de la obra

La gerente del GIRSU, Mariana López Rey, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó que la obra se ejecutó sin interrupciones, incluso durante las bajas temperaturas del invierno. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La construcción del Módulo 2 de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel ingresó en su etapa final con la colocación de la membrana y su sistema de protección, una obra relevante para garantizar la continuidad del tratamiento de los residuos en la ciudad y que estará terminada antes de los plazos previstos.

 

La gerente del GIRSU, Mariana López Rey, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó que la obra se ejecutó sin interrupciones, incluso durante las bajas temperaturas del invierno. "Esta obra no paró. Más allá del invierno y de las heladas, se trabajó de manera continua porque para nosotros los tiempos eran fundamentales", señaló.

 

La funcionaria explicó que la necesidad de contar con un nuevo módulo. "Necesitamos comenzar a operar el Módulo 2 para poder finalizar la operación del primero y avanzar luego con la etapa de clausura. Eso nos da tranquilidad para seguir garantizando la gestión de los residuos en Esquel", afirmó.

 

López Rey remarcó que el hecho de haber adelantado los plazos de ejecución no implicó descuidar la calidad de la obra. "Se incorporaron incluso medidas adicionales de protección junto con la inspección y la empresa constructora, por lo que estamos muy conformes con el resultado", sostuvo.

 

La funcionaria también recordó que uno de los objetivos centrales de la gestión no es solamente ampliar la capacidad de disposición final, sino disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. "El desafío sigue siendo que cada vez menos residuos necesiten disposición final. Para eso es fundamental el compromiso de toda la comunidad con la separación en origen", expresó.

 

Asimismo, destacó que la concreción del nuevo módulo representa el cumplimiento de un compromiso asumido desde el inicio de la gestión. "Detrás de esta obra hubo mucho trabajo: la elaboración del proyecto ejecutivo, la búsqueda de financiamiento y todas las gestiones necesarias para que hoy, después de dos años y medio, podamos estar hablando de una realidad", indicó.

 

Además, explicó que la finalización del nuevo módulo también permitirá avanzar en la resolución de una causa judicial heredada vinculada al funcionamiento del sistema de disposición final de residuos.

 

Por su parte, el ingeniero Daniel Beloqui, responsable técnico de la obra, explicó que actualmente se está desarrollando la última etapa de los trabajos. "Estamos colocando una geogrilla, que protege la membrana impermeable. Su función es evitar que la cobertura de suelo se erosione y, además, brindar protección mecánica a la membrana que queda debajo", detalló.

 

Beloqui destacó especialmente el compromiso de la empresa constructora y de todo el personal que participó de la ejecución. "Lo más importante fue el recurso humano. Se trabajó sin feriados, sin detenerse por las bajas temperaturas y eso hoy se refleja en los resultados", afirmó.

 

Según explicó, la obra tenía un plazo original de nueve meses, pero gracias al ritmo de trabajo podrá finalizarse en aproximadamente cinco o seis meses. "Estamos muy cerca del objetivo que nos planteó el intendente Matías Taccetta de terminar antes del plazo previsto. Solo dependemos de las condiciones climáticas para concluir los últimos detalles", concluyó.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por nevadas: qué zonas de Chubut serán las más afectadas
2
 Temperaturas bajo cero: qué hacer para que no se congelen los caños y cómo actuar si ocurre
3
 Le dieron prisión domiciliaria al acusado de provocar un incendio que arrasó más de 200 hectáreas
4
 Bomberos Voluntarios de Trevelin intervinieron en un incendio cerca de Sierra Colorada
5
 Coaching vocacional para jubilados: una propuesta para proyectar una nueva etapa
1
 Corte de tránsito en una calle de barrio Los Cóndores por trabajos de obra de gas
2
 El consumo masivo volvió a caer en junio y acumula una baja de casi 3% en 2026
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Futaleufú: advierten que el organismo para controlar la nueva concesión “hoy es una figura decorativa"
5
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -