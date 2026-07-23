Nuevo módulo del GIRSU: colocan la membrana protectora en la etapa final de la obra

La construcción del Módulo 2 de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Esquel ingresó en su etapa final con la colocación de la membrana y su sistema de protección, una obra relevante para garantizar la continuidad del tratamiento de los residuos en la ciudad y que estará terminada antes de los plazos previstos.

La gerente del GIRSU, Mariana López Rey, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos y destacó que la obra se ejecutó sin interrupciones, incluso durante las bajas temperaturas del invierno. "Esta obra no paró. Más allá del invierno y de las heladas, se trabajó de manera continua porque para nosotros los tiempos eran fundamentales", señaló.

La funcionaria explicó que la necesidad de contar con un nuevo módulo. "Necesitamos comenzar a operar el Módulo 2 para poder finalizar la operación del primero y avanzar luego con la etapa de clausura. Eso nos da tranquilidad para seguir garantizando la gestión de los residuos en Esquel", afirmó.

López Rey remarcó que el hecho de haber adelantado los plazos de ejecución no implicó descuidar la calidad de la obra. "Se incorporaron incluso medidas adicionales de protección junto con la inspección y la empresa constructora, por lo que estamos muy conformes con el resultado", sostuvo.

La funcionaria también recordó que uno de los objetivos centrales de la gestión no es solamente ampliar la capacidad de disposición final, sino disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. "El desafío sigue siendo que cada vez menos residuos necesiten disposición final. Para eso es fundamental el compromiso de toda la comunidad con la separación en origen", expresó.

Asimismo, destacó que la concreción del nuevo módulo representa el cumplimiento de un compromiso asumido desde el inicio de la gestión. "Detrás de esta obra hubo mucho trabajo: la elaboración del proyecto ejecutivo, la búsqueda de financiamiento y todas las gestiones necesarias para que hoy, después de dos años y medio, podamos estar hablando de una realidad", indicó.

Además, explicó que la finalización del nuevo módulo también permitirá avanzar en la resolución de una causa judicial heredada vinculada al funcionamiento del sistema de disposición final de residuos.

Por su parte, el ingeniero Daniel Beloqui, responsable técnico de la obra, explicó que actualmente se está desarrollando la última etapa de los trabajos. "Estamos colocando una geogrilla, que protege la membrana impermeable. Su función es evitar que la cobertura de suelo se erosione y, además, brindar protección mecánica a la membrana que queda debajo", detalló.

Beloqui destacó especialmente el compromiso de la empresa constructora y de todo el personal que participó de la ejecución. "Lo más importante fue el recurso humano. Se trabajó sin feriados, sin detenerse por las bajas temperaturas y eso hoy se refleja en los resultados", afirmó.

Según explicó, la obra tenía un plazo original de nueve meses, pero gracias al ritmo de trabajo podrá finalizarse en aproximadamente cinco o seis meses. "Estamos muy cerca del objetivo que nos planteó el intendente Matías Taccetta de terminar antes del plazo previsto. Solo dependemos de las condiciones climáticas para concluir los últimos detalles", concluyó.