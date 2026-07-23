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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut licitará la próxima semana la Doble Vía Trelew-Rawson

El gobernador Ignacio Torres y el ministro Luis Caputo cerraron el REOR, acuerdo que permitió a Chubut cancelar una deuda superior a USD 100 millones y avanzar con obras nacionales paralizadas.
Por Redacción Red43

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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con quien firmó la finalización del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), acuerdo mediante el cual la Provincia canceló una deuda superior a los USD 100 millones con el Estado nacional ejecutando, con recursos propios, obras nacionales que habían quedado paralizadas.

 

La finalización del acuerdo habilita ahora una nueva etapa de inversiones estratégicas y permitirá, la próxima semana, licitar la obra de la Doble Vía entre Trelew y Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25, uno de los proyectos viales prioritarios de la actual gestión.

 

 

 

Desendeudamiento y obras

 

Al respecto, Torres puso en relieve la finalización del REOR y aseguró que “logramos ordenar la provincia y sacarnos de encima una pesada mochila que durante años condicionó nuestras finanzas. Con la finalización de este régimen de compensación por obras, Chubut queda formalmente desendeudada con la Nación”.

 

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo sostuvo que “con transparencia y un manejo responsable de los recursos, el esfuerzo de los chubutenses no se tradujo en pagar intereses usureros, sino que hoy se refleja en más infraestructura, más seguridad vial y más desarrollo para la provincia”.

 

Por otra parte, el mandatario anticipó que “la semana próxima vamos a estar licitando la obra de la Doble Vía Trelew-Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25. Durante muchísimos años fue una promesa, hoy ya es una realidad que podemos empezar a concretar, porque Chubut recuperó autonomía financiera, previsibilidad y una agenda de desarrollo que vamos a seguir profundizando”.

 

 

 

Deuda transformada en obras

 

El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas permitió a Chubut cancelar una deuda superior a los USD 100 millones con el Estado nacional mediante la ejecución, con recursos propios, de infraestructura nacional que permanecía paralizada en territorio provincial.

 

A través de este mecanismo, la Provincia transformó una obligación financiera en obras concretas para los chubutenses, entre ellas la finalización de la doble trocha Trelew-Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional N° 3; el plan de optimización y reparación de la Ruta Nacional N° 40, en los tramos Facundo-Tamariscos y Tecka-Esquel; las tareas de mantenimiento del acceso sur de la Ruta Nacional N° 3, entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; y la próxima licitación de la obra de la Doble Vía Trelew-Rawson sobre la Ruta Nacional N° 25, que permitirá completar una infraestructura clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial entre ambas ciudades.

 

 

 

R.G

 

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