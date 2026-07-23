Procesaron con prisión preventiva a un policía acusado de golpear a un nene de 3 años

La Justicia de Santa Cruz procesó con prisión preventiva a un efectivo policial acusado de haber golpeado brutalmente a un niño de 3 años en El Calafate. La decisión fue tomada por el Juzgado de Instrucción que interviene en la causa, tras analizar una serie de pruebas que, según la investigación, vinculan al hombre con las lesiones sufridas por el menor.

El hecho ocurrió el pasado 10 de julio y generó una fuerte conmoción en la localidad santacruceña. De acuerdo con la investigación, el niño se encontraba únicamente al cuidado del acusado cuando sufrió las heridas que motivaron su traslado e internación en el Hospital SAMIC.

La causa avanzó a partir de distintos elementos reunidos por la Justicia, entre ellos informes médicos, pericias forenses, registros de cámaras de seguridad, historias clínicas y entrevistas realizadas en Cámara Gesell tanto al pequeño como a su hermano.

En un primer momento se había planteado que las lesiones podían haber sido consecuencia de una caída accidental. Sin embargo, los estudios realizados por los profesionales de la salud descartaron esa posibilidad al considerar que los golpes observados no eran compatibles con ese tipo de accidente.

Tras evaluar las pruebas incorporadas al expediente, el juez resolvió procesar al policía por el delito de lesiones graves agravadas por alevosía. En la resolución se señala que la víctima era un niño de apenas 3 años que se encontraba en una situación de absoluta indefensión y bajo la responsabilidad del imputado al momento del hecho.

Además, el magistrado ordenó que el acusado continúe detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación, al considerar que la medida resulta necesaria para garantizar el desarrollo del proceso judicial.

Desde la Justicia también remarcaron que las lesiones sufridas por el menor implicaron un riesgo concreto para su vida y destacaron que la rápida intervención médica fue clave para evitar consecuencias irreversibles.

La investigación continúa en etapa de instrucción y se espera que en los próximos meses se incorporen nuevas pruebas para determinar si el efectivo policial será finalmente enviado a juicio oral.

MA