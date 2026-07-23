“Invierno seguro”: capacitarán a vecinos para evitar riesgos con artefactos eléctricos

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Esquel presentó el programa “Invierno Seguro en los Hogares”, una iniciativa conjunta con la sede del barrio Los Sauces y la empresa Nexo Redes, que busca prevenir accidentes vinculados al uso de sistemas eléctricos de calefacción.

Paula Botto, subsecretaria de Producción, explicó: “Es un programa que hemos diseñado en forma conjunta con la sede del Barrio Los Sauces y con la empresa Nexo Redes”. Además, detalló que la primera actividad será “una capacitación, una charla que se va a desarrollar en el Barrio Los Sauces este día sábado a las 10 de la mañana”.

La funcionaria indicó que la propuesta está orientada a “aquellos hogares que no cuentan con la red de gas y utilizan como medio de calefacción distintos sistemas eléctricos y en alguna circunstancia con los riesgos que eso conlleva”.

Según explicó, el programa tendrá dos etapas: “En esta primera capacitación introductoria, donde cada uno va a poder registrarse, entender de qué es lo que puede corregir y después va a haber una nueva etapa en la cual se va a hacer un acompañamiento para estos hogares”.

Por su parte, Miguel Pozas, integrante de Nexo Redes, destacó que la iniciativa surgió como “un trabajo conjunto que queremos hacer y para toda la comunidad de forma gratuita”. En ese sentido, señaló: “ Vamos a brindar una charla de capacitación y una charla de concientización de uso de artefactos eléctricos para aquellos hogares que utilicen la energía eléctrica para calefaccionarse”.

Pozas explicó que durante la jornada se abordará “cómo usar y cuáles son las buenas costumbres de usar aquellos artefactos eléctricos”, además de revisar “si tenemos las instalaciones eléctricas adecuadas en nuestros hogares, si tenemos las protecciones adecuadas y demás”.

Asimismo, anunció el inicio de una campaña solidaria: "Vamos a relevar las viviendas de aquellas familias que se inscriban”. El objetivo será verificar instalaciones, artefactos y condiciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo.

El referente de Nexo Redes advirtió sobre la importancia de la prevención: “Entonces actuar en prevención antes de actuar post incendio, post un evento y demás”. En ese sentido, remarcó que una instalación en malas condiciones puede derivar en “incendio total”.

También explicó que no todos los artefactos disponibles en el mercado son seguros: “Todos están en el mercado, pero no todos son seguros Todo eso lo vamos a hacer en la charla”.

Finalmente, Karina Zapata, presidenta del barrio Los Sauces, destacó el trabajo articulado entre las instituciones y valoró que la propuesta haya surgido desde el espacio comunitario. “Crear redes es interesante, porque todo se hace desde el lado de Miguel gratuitamente”, señaló.

Zapata remarcó el compromiso de Nexo Redes y agradeció la participación de las distintas áreas involucradas: “También a Paula que prestó interés en el proyecto que presentamos y a los bomberos que se sumaron en esta actividad el día sábado”.

La capacitación se realizará este sábado a las 10:00 horas en la sede del barrio Los Sauces y estará abierta a las familias interesadas en conocer cómo utilizar de manera segura los artefactos eléctricos de calefacción.

R.G