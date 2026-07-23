Cushamen abre los brazos al futsal patagónico: 12 sueños en busca de la primera estrella

Hay pueblos donde el viento no solo sopla: empuja sueños. Y hay lugares donde el frío se combate a fuerza de abrazos, mates compartidos y el sonido inconfundible de una pelota picando en la cancha.

Cushamen es uno de ellos. Un paraje aborigen con historia y arraigo que respira futsal en cada rincón y que, tras varios años de espera, volverá a convertirse en el corazón palpitante del deporte regional.

Este sábado 8 y domingo 9 de agosto, la pelota volverá a rodar a nivel regional con la esperada 1° Copa Cushamen de Futsal Masculino Libres.

Organizar un evento de esta magnitud en una comunidad pequeña no es tarea sencilla. Detrás de cada detalle hay un esfuerzo silencioso pero gigante: horas de trabajo vecinal, solidaridad, logística a pulmón y el orgullo latente de un pueblo que se organizó para demostrar que las grandes pasiones no entienden de distancias.

Para Cushamen, este torneo trasciende lo deportivo; es una celebración del reencuentro, del arraigo y del esfuerzo colectivo.

MAREA PATAGÓNICA: LOS 12 CONFIRMADOS

La convocatoria superó las fronteras locales y la respuesta no se hizo esperar. Doce delegaciones provenientes de distintos puntos de la Patagonia ya confirmaron su presencia para animar lo que promete ser un fin de semana inolvidable: Real Palangana (El Hoyo), El Gauchito (El Hoyo), Gin Tonic (Cholila), Malvinas (Epuyén), Águilas del Sur (Gastre), Hay Equipo (El Bolsón), Suela 12 (Paso del Sapo), Cochi Futsal (El Maitén), Entre Amigos (El Maitén), Deportivo Ñorquincó (Ñorquincó) y los locales de Inter de Cushamen y Atlético Cushamen.

UN INCENTIVO A LA ALTURA DE LA FIESTA

Además del valor simbólico y la gloria deportiva, la competencia contará con un atractivo histórico para la zona: la organización confirmó que se repartirán más de 2.400.000 pesos en premios, un incentivo económico de gran relevancia destinado a premiar el mérito y la entrega de los planteles en cancha.

Habrá premios, con trofeos y dinero en efectivo, para los tres primeros como así también premios para el goleador y la valla menos vencida.

"Estamos trabajando con el corazón para que nuestro pueblo vuelva a ser sede de un torneo regional después de varios años. Serán dos jornadas donde no solo habrá competencia, sino que recibiremos a los equipos para compartir una verdadera fiesta deportiva y comunitaria", expresaron con emoción desde la organización, vistiendo con orgullo el azul y negro de Atlético Cushamen.

La mesa está servida. Las gargantas listas para afónicos festejos y el tablado preparado para escribir una nueva página en la memoria del deporte cordillerano. El 8 y 9 de agosto, Cushamen no solo recibe un torneo: reencuentra su historia y celebra su pasión.