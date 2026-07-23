Alerta por sarampión: advierten por el riesgo de reintroducción tras el mundial

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina, en un contexto marcado por el incremento de casos en distintos países de la región y el regreso de viajeros que participaron del mundial.

La medida responde al aumento sostenido de brotes en América, especialmente en Estados Unidos, donde hasta el 16 de julio de 2026 se notificaron 2.260 casos confirmados distribuidos en 42 jurisdicciones. Según el reporte sanitario, la mayoría de los contagios están vinculados a nuevos brotes y cadenas de transmisión iniciadas durante el último año.

Desde la cartera sanitaria explicaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea mediante gotículas respiratorias. Una persona infectada puede contagiar a numerosos individuos, por lo que remarcaron la importancia de sostener altos niveles de vacunación.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron que quienes hayan viajado al exterior y presenten fiebre de 38 grados o más junto con sarpullido rojizo durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso consulten de inmediato a un centro de salud.

Además, solicitaron informar el antecedente de viaje al momento de la atención médica, utilizar barbijo y evitar asistir a espacios públicos como escuelas o lugares de trabajo hasta recibir indicaciones profesionales.

El Ministerio de Salud recordó que la principal herramienta de prevención contra el sarampión es la vacuna triple viral y pidió a la población revisar sus esquemas de vacunación para garantizar la protección individual y comunitaria.

El calendario nacional establece la aplicación de dos dosis para mayores de 5 años y personal de salud, mientras que los niños deben cumplir con las dosis correspondientes entre los 12 y 18 meses de vida.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantener las coberturas de vacunación para evitar que el virus vuelva a circular en el país.

MA