Crecen los indecisos y ni Milei ni el peronismo logran convencer a la mayoría

Dos encuestas de alcance nacional difundidas en los últimos días reflejan un escenario político marcado por la paridad entre las principales fuerzas, el crecimiento de los indecisos y un importante sector del electorado que no se siente representado ni por el Gobierno de Javier Milei ni por el kirchnerismo.

El 40% que busca una alternativa

Uno de los relevamientos, realizado por la consultora QSocial sobre una muestra de 1.800 casos en todo el país, reveló que el 40% de los argentinos rechaza tanto al oficialismo como al kirchnerismo y se identifica con una posible "tercera vía".

Según explicó el director de la consultora, Lucas Klobovs, este sector reconoce algunos avances del Gobierno, como la reducción de la inflación, pero considera que el costo social de las medidas económicas fue demasiado elevado. Además, mantiene una visión mayoritariamente pesimista sobre el futuro del país.

Otro dato relevante es que más de la mitad de quienes integran ese 40% todavía no sabe a quién votaría si las elecciones fueran hoy. Para el consultor, ese espacio solo podría consolidarse si aparece un candidato competitivo capaz de romper la actual polarización política.

La pelea entre Milei y el peronismo

En paralelo, una encuesta elaborada por la Universidad de San Andrés muestra una competencia muy ajustada entre las dos principales fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El peronismo aparece con el 25% de intención de voto, apenas un punto por encima de La Libertad Avanza, que alcanza el 24%. Detrás se ubican el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con el 4%, mientras que Provincias Unidas y la categoría "Otro" reúnen el 3% cada uno. La UCR, por su parte, registra un 2%.

El crecimiento de los indecisos

Uno de los datos que más llamó la atención del estudio es el alto nivel de indefinición entre los votantes. El 22% aseguró que todavía no sabe a quién votaría, mientras que un 5% prefirió no responder.

A ese grupo se suma un 4% que manifestó su intención de votar en blanco y un 3% que afirmó que no concurriría a las urnas, lo que refleja que una parte importante del electorado aún no encuentra una opción que lo represente.

Qué preocupa a los argentinos

La encuesta también analizó la percepción sobre la situación del país y la imagen de los principales dirigentes.

Patricia Bullrich encabezó el ranking de imagen positiva con el 36%, seguida por Axel Kicillof (34%), Javier Milei (33%) y Myriam Bregman (33%). Sin embargo, los 24 dirigentes evaluados registraron balances de imagen negativos.

En cuanto al clima social, el 62% desaprueba la gestión nacional, mientras que el 56% considera que la situación del país empeoró durante el último año. Entre las principales preocupaciones aparecen la falta de trabajo y la corrupción, ambas mencionadas por el 38% de los encuestados, seguidas por los bajos salarios (35%) y la pobreza (27%).

Un escenario abierto

Los dos relevamientos coinciden en un punto central: ningún espacio político logra hoy consolidar una mayoría clara. Mientras La Libertad Avanza y el peronismo mantienen una disputa muy pareja, crece un electorado que busca nuevas referencias políticas y otro que, directamente, aún no sabe a quién votar.

Con un nivel de indecisos superior al 20% y un 40% de argentinos que rechaza tanto al oficialismo como al kirchnerismo, el escenario de cara a las próximas elecciones permanece completamente abierto y deja margen para que nuevos actores intenten disputar ese espacio.

MA