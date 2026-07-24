"Las Malvinas son Argentinas": el detalle de Google Maps y Apple que emocionó a los Argentinos en redes

La histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: los jugadores celebrando con una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas". Una semana después, otro detalle comenzó a viralizarse en las redes sociales y despertó el entusiasmo de miles de usuarios.

Muchos argentinos comprobaron que, al buscar el archipiélago en Google Maps y Apple Maps, la plataforma mostraba la denominación "Islas Malvinas". Las capturas de pantalla se multiplicaron rápidamente y no tardaron en aparecer quienes vincularon esta situación con el reciente triunfo de la Scaloneta frente al seleccionado inglés.

Sin embargo, no hubo ningún cambio reciente en la forma en que las plataformas identifican el territorio. Tanto Google Maps como Apple Maps muestran el nombre del archipiélago de acuerdo con la ubicación desde donde se realiza la consulta y las políticas locales de cada país.

Por ese motivo, quienes acceden desde Argentina visualizan la denominación "Islas Malvinas", mientras que en el Reino Unido continúa apareciendo "Falkland Islands", el nombre utilizado por el gobierno británico. En otros países, la forma de identificar el archipiélago también puede variar según la legislación y los criterios adoptados por cada plataforma.

Más allá de la explicación técnica, la coincidencia con el triunfo argentino y el gesto de los futbolistas volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena internacional. En las redes sociales se reabrió el debate sobre la soberanía del archipiélago y la importancia que tiene la denominación utilizada por plataformas de alcance global como Google Maps y Apple Maps. Para miles de argentinos, ver el nombre "Islas Malvinas" reflejado en estos servicios digitales representa mucho más que un detalle técnico: es un símbolo de una causa que sigue vigente y que volvió a cobrar fuerza tras la histórica victoria frente a Inglaterra.

MA