La Trochita sumó una salida adicional por la alta demanda de turistas en Esquel

Luego de un inicio de temporada invernal con menor movimiento turístico, La Trochita comenzó a recuperar demanda y decidió sumar una salida adicional para el próximo lunes, según confirmó Miguel Sepúlveda.

“La verdad que veníamos con una temporada media floja, pero bueno, por varios factores, ¿no? El que no llegaba la gente a Esquel, el tema de la nieve también que no llegaba”, explicó Sepúlveda, aunque destacó el impacto positivo de las nevadas en la zona cordillerana.

En ese sentido, señaló que la llegada de nieve a La Hoya generó mayor movimiento turístico. “Gracias a Dios nevó algo en La Hoya y bueno, vino mucha gente por el tema de esquí”, expresó.

Sepúlveda detalló que el servicio venía funcionando con un esquema de jueves y sábado, pero la demanda llevó a ampliar la propuesta. “Hoy en la mañana el tren salió completo, quedó gente sin viajar, por eso decidimos la semana ya automáticamente subir una salida adicional para el día lunes”, indicó.

Sobre la nueva frecuencia, confirmó que ya cuenta con una importante cantidad de reservas. “El tren del lunes ya tenemos vendido casi más de la mitad, quedan lugares pero bueno, somos optimistas de que vino gente a la cordillera”, sostuvo.

El referente de La Trochita explicó que los visitantes acceden a los pasajes por distintos medios, entre ellos la página web oficial, la estación y agencias de turismo. “La ventaja es la página, la gente entra a la página en La Trochita y ahí ya compra los boletos, ya eligiendo vagón, eligiendo salida y todo”, destacó.

Además, resaltó el acompañamiento de los turistas que llegan a la estación para vivir la experiencia del tren. “El andén está lleno de gente esperando ver el tren, y es la gente que ya tiene su boleto seguro para el lunes”, comentó.

Sepúlveda indicó que continuarán con el cronograma previsto para julio, con salidas los jueves y sábados, aunque evaluarán agregar nuevas frecuencias si continúa la demanda. “Siempre esperando de que si viene gente, y completamos mínimo la mitad del tren, poder salir, hacer salida adicional”, explicó.

Finalmente, valoró la experiencia que se llevan quienes realizan el recorrido. “Mucha gente que viene de otras provincias se va contento con la atención y con el viaje, y bueno, con el paisaje que hoy también tenemos, que es el cerro todo nevado”, señaló.

Y agregó: “La gente la verdad que viene a hacer La Trochita por la historia también del tren”.

R.G