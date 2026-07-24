"Los Juegos de Montaña llegaron para quedarse": Esquel presentó la segunda edición del evento

Esquel presentó oficialmente la segunda edición de los Juegos de Montaña, una propuesta que nació el año pasado con el objetivo de sumar nuevas actividades deportivas y culturales durante la temporada y que este año llega con más disciplinas, competencias oficiales y participación de instituciones locales.

Durante la conferencia de presentación, el secretario de Deportes, Turismo y Cultura, Walter Torres, destacó el crecimiento de la iniciativa y remarcó la importancia de sostenerla en el tiempo.

"Estos Juegos de Montaña son una realidad, nos comprometen a todos, creo que nos representan también", expresó Torres, quien además señaló que el evento permite "consolidar nuestro destino como un lugar deportivo, turístico".

Desde el Municipio destacaron que la propuesta busca aprovechar los escenarios naturales de la ciudad y fortalecer el perfil de Esquel como destino vinculado al deporte de montaña.

Una edición con más competencias y fechas oficiales

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, explicó que la segunda edición representa un desafío importante y valoró el acompañamiento de los clubes que forman parte de la organización.

"Este año costó mucho menos, los mismos clubes ya se hicieron cargo de cada una de las actividades", sostuvo, al remarcar el crecimiento institucional del evento.

Los Juegos comenzarán el 15 de agosto con la primera actividad y se extenderán durante aproximadamente un mes y medio. El calendario incluirá escalada, mountain bike, downhill, esquí, trail, arquería, kayak, marcha nórdica, parapente y tetra, entre otras propuestas.

Además, varias de las competencias tendrán carácter oficial. Desde la organización destacaron que este año habrá fechas regionales, nacionales e incluso internacionales dentro del cronograma.

"Este año hemos crecido y han crecido demasiado los Juegos. Ya tenemos varias fechas nacionales y regionales dentro de los Juegos", afirmó Maciel.

El 19 de septiembre será la jornada central en Laguna La Zeta, donde se desarrollarán de manera simultánea cuatro disciplinas: trail, arquería, kayak y marcha nórdica, con el objetivo de que vecinos y turistas puedan acercarse y disfrutar de las actividades.

La agenda también incluirá el Campeonato Regional de Boulder, el Campeonato Nacional de Esquí Infantil Zorro Juan, el Tetratlón, la competencia de parapente y nuevas propuestas como la escalada en roca y el downhill.

Deporte y cultura, una combinación que se suma a la propuesta

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó la importancia de acompañar los Juegos de Montaña desde una mirada cultural y anunció una serie de actividades vinculadas a la fotografía, capacitaciones y talleres.

Entre las propuestas se encuentra una muestra fotográfica del fotógrafo de montaña y aventura Marcos Ferro, ganador del concurso realizado en la primera edición, que será exhibida en la Plaza del Cielo.

"Es muy interesante como la comunidad se vincula con esas fotografías, consulta, pregunta, se ve reflejada", señaló Baliente al referirse al impacto de estas propuestas culturales.

Además, durante agosto y septiembre se realizarán capacitaciones vinculadas al deporte, entre ellas talleres sobre apto médico, nutrición, suplementación deportiva, mantenimiento de bicicletas, primeros auxilios, búsqueda y rescate, alimentación e hidratación y formación de jueces de aterrizaje de precisión en parapente.

Un evento que busca quedar instalado en Esquel

Con la participación de clubes, instituciones deportivas, fuerzas de seguridad y distintos sectores de la comunidad, los Juegos de Montaña apuntan a consolidarse como una propuesta permanente dentro del calendario de la ciudad.

"El objetivo principal de que Esquel se apropie de estos Juegos de Montaña", explicó Maciel, al destacar que la intención es que el evento pueda mantenerse más allá de las gestiones de gobierno.

La segunda edición promete así una agenda amplia que combina deporte, turismo y cultura, con la montaña como escenario principal y Esquel como protagonista.

MA