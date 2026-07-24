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Por Redacción Red43

Sismo en Santa Cruz: un movimiento sorprendió a vecinos de El Calafate durante la madrugada

El INPRES informó que tuvo magnitud 2,7 y una profundidad de 13 kilómetros. Algunas personas en reposo pudieron percibirlo en la localidad santacruceña.
Por Redacción Red43

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Un movimiento sísmico registrado durante la madrugada de este viernes sorprendió a vecinos de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El fenómeno fue informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que detalló que se trató de un sismo de baja magnitud.

 

De acuerdo con el reporte oficial, el evento ocurrió a las 2:06:26 de la madrugada y tuvo una magnitud de 2,7, con una profundidad de 13 kilómetros.

 

El epicentro fue ubicado al noroeste de El Calafate, aproximadamente a 120 kilómetros al sur de El Chaltén y a 130 kilómetros al sur de Lago San Martín.

 

Según los datos difundidos por el organismo nacional, las coordenadas del movimiento fueron latitud -50.306 y longitud -72.287, dentro del sudoeste de la provincia de Santa Cruz.

 

El sismo alcanzó una intensidad III en la escala Mercalli Modificada en El Calafate. Esta categoría indica que el movimiento puede ser percibido por algunas personas, principalmente aquellas que se encuentran en reposo, en ambientes cerrados o durante la noche, cuando hay menor actividad alrededor.

 

Desde el INPRES señalaron que, por sus características y baja magnitud, este tipo de eventos generalmente no genera daños materiales ni consecuencias importantes en las estructuras.

 

Hasta el momento no se informaron inconvenientes ni afectaciones vinculadas al movimiento sísmico.

 

 

 

Fuente: La Opinión Austral 

 

 

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