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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron a un hombre tras ingresar a una iglesia evangélica de Camarones en busca de refugio

Según trascendió, el hombre habría ingresado al templo para resguardarse y no con fines de robo. El encargado del lugar lo encontró en el interior y dio aviso a la Policía.
Por Redacción Red43

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Antes de las 8 de la mañana del pasado jueves, un hombre fue detenido luego de ingresar sin autorización a la Iglesia Cristiana Evangélica "Templo Santo de Dios", ubicada en la intersección de las calles Juan Manuel Estrada y Crucero General Belgrano, en la localidad de Camarones.

 

El episodio fue advertido por el encargado del templo, quien notó que una de las ventanas del frente estaba cubierta con una frazada, una situación que le resultó extraña. Tras buscar la llave de acceso, regresó junto a su esposa para inspeccionar el edificio y encontró a un hombre en el interior, por lo que dio aviso de inmediato a la Policía del Chubut.

 

Efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y procedieron a la detención del individuo, identificado como Matías Ezequiel V., quien fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

 

De acuerdo con las primeras versiones difundidas tras el hecho, el hombre habría ingresado al templo en busca de refugio y no con fines de robo. No obstante, esa circunstancia no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

 

Durante el procedimiento también se constató que la puerta lateral de la iglesia presentaba daños, presuntamente provocados para acceder al edificio. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del ingreso y la situación procesal del detenido.

 

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