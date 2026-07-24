-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Cross 28 PionerosEsquelBarrio 28 de junio
24 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Cómo inscribirse al Cross 28 Pioneros que se disputará en Esquel

El evento atlético se realizará el próximo 17 de agosto a las 11 horas. La competencia contará con tres modalidades y la inscripción presencial abrirá el 29 de julio en la Sede Vecinal 28 de Junio. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras varios años de pausa, la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio recupera una competencia clásica dentro del calendario deportivo local. El evento se desarrollará el próximo 17 de agosto y contará con una distancia principal de 21 kilómetros, además de categorías de menor extensión pensadas para integrar a atletas de distintos niveles.

 

 

 

El trazado de la prueba fue diseñado para recorrer puntos representativos de la zona. La competencia saldrá desde la sede de la vecinal, continuará en ascenso hacia el Cerro La Cruz, bajará por el sector de Valle Chico y finalizará en las instalaciones del Club Independiente.

 

 

 

 

 

Dada la complejidad logística de la jornada, la comisión vecinal trabaja con el respaldo técnico de Pablo Nahuelquir, organizador de "Desafío Capri". A su vez, Gastón Escobar, referente de la organización, destacó que la iniciativa es producto de una labor planificada en conjunto y agradeció el acompañamiento de Chubut Deportes, el Municipio de Esquel y las gestiones de Milton Reyes para motorizar la fecha.

 

 

 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del formulario digital publicado en las redes sociales de la junta vecinal. La tarifa fue fijada en 30.000 pesos e incluye el seguro del participante, sumado a la remera oficial de la carrera para los primeros 100 inscriptos, financiada por Chubut Deportes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel impulsa un programa que combina ayuda económica y formación laboral
2
 Corte de energía: un sector permanecerá sin luz durante los próximos minutos
3
 Recuperaron un auto robado y encontraron armas durante un allanamiento
4
 Taccetta: "183 vecinos y vecinas de nuestra ciudad se van a estar capacitando"
5
 Oportunidad laboral en la Comarca Andina para integrar un equipo municipal
1
 ¿Cuánto cuesta esquiar en La Hoya este invierno?
2
 Laboratorios de los Hospitales cabecera de Chubut certificaron su equipamiento de seguridad
3
 "Los Juegos de Montaña llegaron para quedarse": Esquel presentó la segunda edición del evento
4
 Refuerzan los controles policiales en el Cerro Perito Moreno durante las vacaciones de invierno
5
 Las obras "Cleopatra" y "Nagham" llenarán de danza las vacaciones de invierno esquelenses
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -