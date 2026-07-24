Cómo inscribirse al Cross 28 Pioneros que se disputará en Esquel

Tras varios años de pausa, la Junta Vecinal del barrio 28 de Junio recupera una competencia clásica dentro del calendario deportivo local. El evento se desarrollará el próximo 17 de agosto y contará con una distancia principal de 21 kilómetros, además de categorías de menor extensión pensadas para integrar a atletas de distintos niveles.

El trazado de la prueba fue diseñado para recorrer puntos representativos de la zona. La competencia saldrá desde la sede de la vecinal, continuará en ascenso hacia el Cerro La Cruz, bajará por el sector de Valle Chico y finalizará en las instalaciones del Club Independiente.

Dada la complejidad logística de la jornada, la comisión vecinal trabaja con el respaldo técnico de Pablo Nahuelquir, organizador de "Desafío Capri". A su vez, Gastón Escobar, referente de la organización, destacó que la iniciativa es producto de una labor planificada en conjunto y agradeció el acompañamiento de Chubut Deportes, el Municipio de Esquel y las gestiones de Milton Reyes para motorizar la fecha.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del formulario digital publicado en las redes sociales de la junta vecinal. La tarifa fue fijada en 30.000 pesos e incluye el seguro del participante, sumado a la remera oficial de la carrera para los primeros 100 inscriptos, financiada por Chubut Deportes.

EBW