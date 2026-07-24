Viernes con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 59 km/h en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 24 de julio en Esquel una jornada con cielo nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante el resto del día.

La temperatura mínima prevista será de 1°C durante la noche, mientras que la máxima alcanzará los 4°C por la tarde. Durante la mañana se esperan 2°C y por la madrugada unos 3°C.

En cuanto al viento, predominará del sector oeste (O) durante gran parte de la jornada, con intensidades que oscilarán entre los 23 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de entre 0 y 10% durante la mañana y sin lluvias previstas para el resto del día.

R.G