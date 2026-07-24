Corcovado impulsa el deporte aventura con su nuevo Circuito Municipal de Motocross

Construida en un predio municipal en la zona de La Pasarela, la pista busca convertirse en un polo de atracción regional. Trabajo conjunto con Moto Enduro Cordillera y la proyección de concretar eventos antes de fin de año.

En tiempos donde el impulso económico requiere creatividad y gestión, la localidad de Corcovado dio un paso clave al presentar oficialmente su nuevo Circuito Municipal de Motocross. La obra no solo brinda un espacio de contención para deportistas locales, sino que apunta a dinamizar la economía y el turismo deportivo a través de futuras competencias en la región.

El proyecto se concretó mediante el trabajo articulado entre la Municipalidad de Corcovado (Gestión Ariel Molina), la Dirección de Deportes (Gabriel Austin) y un grupo de pilotos locales de Moto Enduro Cordillerano, encabezados por Claudio Sepúlveda.

Ubicado estratégicamente dentro del casco urbano, en el sector de La Pasarela, el nuevo trazado municipal fue diseñado para ofrecer un desafío técnico a los pilotos sin alejarse de la comunidad.

"Es un circuito bastante lindo y grande, con muchos saltos. Lo estamos trabajando y mejorando constantemente para hacerlo más dificultoso, que es lo que le gusta a los amantes del motocross", lo señaló Gabriel Austin, quien está a cargo de la Dirección de Deportes de Corcovado.

Para resguardar el descanso de los vecinos dada la cercanía con la zona urbana, se establecieron horarios de uso de invierno de 10 a 12 y de 15 a 18 horas.

Los interesados en hacer uso de las instalaciones deben coordinar previamente con los encargados del circuito para recibir la ubicación, el reglamento de uso y las pautas de seguridad.

MOTOR ECONÓMICO PARA LA LOCALIDAD

La creación de este espacio público busca trascender la práctica recreativa. Desde la organización ya proyectan organizar un primer evento deportivo antes de fin de año, coordinando fechas para no superponerse con otras competencias regionales.

La concreción de competencias atrae a pilotos, equipos de auxilio y familias de toda la provincia, lo que genera un impacto positivo directo en alojamiento y gastronomía, con la ocupación de cabañas, comedores y servicios en fechas clave.

También un gran movimiento para el comercio local, por ejemplo. estaciones de servicio, comercios de cercanía y almacenes, además de la promoción turística que significa el posicionamiento de las bondades naturales de Corcovado como destino de aventura.

Con esta apuesta, bajo el lema "El futuro se construye con deporte", Corcovado reafirma que la inversión en infraestructura pública y deportiva es una vía concreta para generar desarrollo, integración familiar y oportunidades económicas para la localidad.