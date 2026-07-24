Chubut Deportes impulsa la formación de nuevos entrenadores de vóley

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, la Asociación Civil Cordillerana de Vóley comenzó en Esquel el Curso de Entrenador Provincial 1 de Vóley, una propuesta de capacitación que busca fortalecer la formación de entrenadores y continuar desarrollando el vóley en toda la región.

Desde el organismo provincial se destacó la importancia de los dirigentes comprometidos con generar instancias de capacitación para quienes serán los futuros formadores de deportistas, entendiendo que contar con entrenadores preparados significa brindar más y mejores oportunidades de crecimiento para niños, jóvenes y adultos que practican esta disciplina, además de potenciar las posibilidades de integrar los seleccionados provinciales en las distintas categorías para desafíos como los Juegos EPADE o los Juegos Binacionales de la Araucanía.

La capacitación, que se extenderá hasta el domingo, cuenta con una importante convocatoria de participantes provenientes de Esquel, Trevelin, El Maitén, Gualjaina, Río Pico y otras localidades de la cordillera, reflejando el compromiso de dirigentes, profesores y aficionados por seguir jerarquizando el vóley chubutense.

El curso es dictado por el profesor Marcelo Leiva, quien combina instancias teóricas y prácticas, permitiendo a los asistentes incorporar herramientas metodológicas, técnicas y pedagógicas fundamentales para el desarrollo de la actividad.

Desde Chubut Deportes remarcaron que la formación permanente de entrenadores constituye uno de los pilares para el crecimiento del deporte provincial, ya que permite elevar el nivel de enseñanza, acompañar el desarrollo integral de los deportistas y consolidar un trabajo sostenido en cada localidad.

La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno del Chubut, mediante Chubut Deportes, de seguir invirtiendo en la capacitación y profesionalización de quienes cumplen un rol fundamental en el crecimiento del deporte provincial, generando más oportunidades para que los talentos de cada rincón de la provincia puedan desarrollarse y representar a Chubut en competencias regionales y nacionales.