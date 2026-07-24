Turistas bonaerenses eligieron Esquel para sus vacaciones de invierno: "Es un lugar para estar en familia"

Un grupo de turistas de Buenos Aires llegó nuevamente a Esquel para disfrutar de sus vacaciones de invierno y destacó los paisajes, las actividades y la atención recibida durante su estadía.

“Vinimos otros años y ahora este año coordinamos un grupo de amigos, somos 37 más o menos”, contaron los visitantes, quienes intentaron conseguir pasajes para viajar en La Trochita, pero se encontraron con una alta demanda. “Un grupo quería sacar y no hay. Hasta el lunes no hay”, explicaron.

Los turistas remarcaron por qué vuelven a elegir la ciudad: “Porque es un lugar familiar, es un lugar para estar en familia, con amigos, es lindo, es cómodo”.

Durante su estadía recorrieron distintos atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, el Molino y la represa Futaleufú. “Otros años no habíamos ido y la verdad que conocimos lugares nuevos”, señalaron.

Además, valoraron la atención recibida. “De 10. Muy atentos”, expresaron.

Antes de regresar a Buenos Aires, aseguraron que disfrutaron la experiencia y que la cordillera sigue siendo un destino elegido para compartir en familia y con amigos.

R.G