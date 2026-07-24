Atención conductores: calle interrumpida por obra de gas en Esquel

El Municipio de Esquel comunicó a la comunidad que a partir de las 10 horas de este viernes se registrará un corte total de tránsito en la calle Flamenco, ubicada en el barrio Los Cóndores.

La interrupción del paso vehicular se debe a la ejecución de trabajos correspondientes a la obra de red de gas que se están desarrollando en la zona. Según lo especificado por la empresa a cargo de las tareas, la medida se extenderá por un lapso estimado de al menos tres horas. Se solicita a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas durante la jornada.

EBW