Alerta por una nueva estafa de WhatsApp: se hacen pasar por empleados del Correo y roban cuentas

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas en Jáchal, San Juan, donde al menos tres personas denunciaron haber sido engañadas a través de WhatsApp por delincuentes que se hicieron pasar por supuestos trabajadores del Correo Argentino.

Aunque los casos se registraron en otra provincia, la modalidad puede repetirse en cualquier lugar, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante mensajes o llamadas inesperadas.

Según las denuncias realizadas ante la UFI Norte, los estafadores se comunicaban con sus víctimas y les solicitaban un código de verificación que llegaba por mensaje. El argumento utilizado era completar un trámite o validar un supuesto envío.

Una vez que la persona compartía ese código, los delincuentes podían tomar el control de su cuenta de WhatsApp y acceder a información personal. En algunos casos, la maniobra también derivó en el ingreso a billeteras virtuales y cuentas bancarias, con posteriores transferencias de dinero.

Cómo evitar caer en la estafa

Las autoridades recordaron que nunca se deben compartir códigos de verificación recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería. Estas claves son personales y pueden permitir el acceso a cuentas y dispositivos.

También recomendaron desconfiar de cualquier contacto inesperado que solicite códigos, datos personales o información bancaria, incluso cuando la persona se presente como representante de una empresa u organismo conocido.

Si el mensaje o llamado proviene supuestamente de un familiar, amigo o conocido, se aconseja verificar su identidad mediante una llamada o un mensaje de audio antes de realizar cualquier acción.

Desde la Justicia remarcaron que ninguna empresa, organismo oficial o entidad bancaria solicita códigos de verificación a través de WhatsApp o mensajes de texto. Ante cualquier intento de estafa, se recomienda no compartir información y realizar la denuncia correspondiente.

MA