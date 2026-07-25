-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 25 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 pais EStafas por whatsapp
25 de Julio de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Alerta por una nueva estafa de WhatsApp: se hacen pasar por empleados del Correo y roban cuentas

Al menos tres personas denunciaron haber sido víctimas de esta maniobra. Los delincuentes toman el control de las cuentas y, en algunos casos, acceden a billeteras virtuales y cuentas bancarias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alarmas en Jáchal, San Juan, donde al menos tres personas denunciaron haber sido engañadas a través de WhatsApp por delincuentes que se hicieron pasar por supuestos trabajadores del Correo Argentino.

 

Aunque los casos se registraron en otra provincia, la modalidad puede repetirse en cualquier lugar, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante mensajes o llamadas inesperadas.

 

Según las denuncias realizadas ante la UFI Norte, los estafadores se comunicaban con sus víctimas y les solicitaban un código de verificación que llegaba por mensaje. El argumento utilizado era completar un trámite o validar un supuesto envío.

 

Una vez que la persona compartía ese código, los delincuentes podían tomar el control de su cuenta de WhatsApp y acceder a información personal. En algunos casos, la maniobra también derivó en el ingreso a billeteras virtuales y cuentas bancarias, con posteriores transferencias de dinero.

 

Cómo evitar caer en la estafa

 

Las autoridades recordaron que nunca se deben compartir códigos de verificación recibidos por mensaje de texto o aplicaciones de mensajería. Estas claves son personales y pueden permitir el acceso a cuentas y dispositivos.

 

También recomendaron desconfiar de cualquier contacto inesperado que solicite códigos, datos personales o información bancaria, incluso cuando la persona se presente como representante de una empresa u organismo conocido.

 

Si el mensaje o llamado proviene supuestamente de un familiar, amigo o conocido, se aconseja verificar su identidad mediante una llamada o un mensaje de audio antes de realizar cualquier acción.

 

Desde la Justicia remarcaron que ninguna empresa, organismo oficial o entidad bancaria solicita códigos de verificación a través de WhatsApp o mensajes de texto. Ante cualquier intento de estafa, se recomienda no compartir información y realizar la denuncia correspondiente.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lucas Julián Benítez Saldivia QEPD
2
 Pedro Pablo Contreras QEPD
3
 Se fue de fiesta a la montaña con dos maestras de su hijo, quedaron varados y todo terminó en escándalo
4
 Jesus Sergio Abel Aguerre QEPD
5
 ¿Quiénes tendrán feriado el próximo martes en Chubut y qué servicios se verán afectados?
1
 Colapinto largará 13° en la última carrera de la Fórmula 1 antes del receso
2
 ¿Dónde salir a bailar este sábado en Esquel? Tres propuestas para festejar el Día del Amigo
3
 “Obviamente que necesitamos trabajo”: situación de los ex empleados del Casino de Esquel
4
 ¿Hubo algo raro? Dos partidos de España en el Mundial 2026 quedaron bajo la lupa
5
 Alerta por una nueva estafa de WhatsApp: se hacen pasar por empleados del Correo y roban cuentas
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -