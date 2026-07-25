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Por Redacción Red43

¿Al fin llega la nieve? El SMN pronostica lluvias y nevadas durante el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones entre la mañana y la tarde, con temperaturas de hasta 6 °C, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h y una mínima de -4 °C por la noche.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado con condiciones inestables en Esquel, donde se esperan lluvias y nevadas entre la mañana y la tarde.

 

La jornada comenzará mayormente nublada, con una temperatura de 3 °C durante la madrugada. Hacia la mañana se prevén lluvias y nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40%, mientras que la temperatura rondará los 2 °C.

 

Durante la tarde, el pronóstico indica que continuarán las lluvias y nevadas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará una máxima de 6 °C y el viento del oeste soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

 

Por la noche, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, con una marcada baja de la temperatura hasta los -4 °C y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h.

 

 

 

R.G

 

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