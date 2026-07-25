El Gobierno admite que el dólar podría llegar a $1.800, pero descarta una devaluación brusca

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que el dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó que eso represente una devaluación abrupta o un salto cambiario como los registrados en otros períodos.

En una entrevista, el funcionario señaló que el mercado cambiario se mantiene estable y consideró que, si el tipo de cambio sube, será una corrección gradual. "Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad", afirmó.

Ravier también rechazó que exista un atraso cambiario importante y destacó que el Banco Central continúa sumando reservas, además de remarcar el superávit de la cuenta corriente como indicadores que respaldan el actual esquema económico.

En ese sentido, aseguró que una eventual suba del dólar "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos" y buscó llevar tranquilidad al afirmar que la estabilidad cambiaria "está muy clara".

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno intenta sostener la calma en el mercado cambiario, mientras los inversores siguen de cerca la evolución del dólar y el escenario económico internacional.

R.G