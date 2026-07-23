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Por Redacción Red43

Pronostican nevadas durante toda la jornada de este jueves en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica nevadas desde la madrugada hasta la noche. La temperatura oscilará entre -1 °C y 3 °C, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 23 de julio una jornada marcada por las nevadas en Esquel, que se extenderán durante gran parte del día, acompañadas por bajas temperaturas y viento con ráfagas intensas.

 

Durante la madrugada se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, una temperatura de 0 °C y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

 

Por la mañana, el pronóstico indica nevadas, con una probabilidad de ocurrencia de entre 40 y 70%. La temperatura descenderá hasta los -1 °C, mientras que el viento soplará desde el este entre 7 y 12 km/h.

 

En la tarde continuarán las nevadas, también con una probabilidad de entre 40 y 70%. La máxima prevista será de 3 °C, con viento del noroeste de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

 

Para la noche seguirán las nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%, una temperatura cercana a 1 °C y viento del noroeste de 13 a 22 km/h.

 

Ante estas condiciones, se recomienda a quienes deban circular por rutas o calles de la ciudad hacerlo con precaución, debido a la posible acumulación de nieve y la reducción de la visibilidad.

 

 

 

R.G

 

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