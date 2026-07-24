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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Precaución en las rutas de Chubut: barro, lluvia y sectores con hielo en el mapa provincial

Vialidad Nacional emitió el primer parte del Plan Invernal. Advierten por presencia de nieve, hielo y niebla en las rutas de la provincia, con portación obligatoria de cadenas en algunos tramos.
Por Redacción Red43

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En la zona cordillera y accesos a la comarca, el tramo de la Ruta Nacional 259 entre Esquel y Trevelin presenta la calzada mojada por lluvias y acumulación de agua en sectores, con banquinas con barro. En tanto, desde Trevelin hacia el límite con Chile, el camino de ripio se encuentra húmedo y con sectores de barro, con maquinaria vial operando en el sector.

 

Sobre la Ruta Nacional 40, en el trayecto de Tecka al empalme con la RN 259, la calzada se mantiene húmeda y con riego preventivo de sal, panorama similar al tramo desde la intersección hacia el acceso a Cholila y El Bolsón, donde además se advierte por deformaciones sobre el asfalto entre Leleque y el arroyo Madera. Por su parte, la Ruta Provincial 1S40 hacia El Maitén se encuentra habilitada con precaución por calzada húmeda.

 

Hacia la zona central, en la Ruta Nacional 25, la circulación entre Paso de Indios y Tecka requiere prudencia por calzada resbaladiza debido a la presencia de sal, además de banquinas inestables con acumulación de barro y nieve. Más al sur, entre Gobernador Costa, Río Mayo y los empalmes hacia Comodoro Rivadavia por Ruta Nacional 26 y Ruta Nacional 40, las condiciones se tornan más severas con presencia de hielo, escarcha, heladas fuertes y visibilidad reducida por bancos de niebla, manteniéndose los trabajos de distribución de sal y despeje de calzada.

 

En los accesos a Comodoro Rivadavia y sobre la Ruta Nacional 3 hacia Trelew y Puerto Madryn, el tránsito permanece habilitado pero con calzadas húmedas por lluvias o riego con sal, bancos de niebla en zonas altas y presencia de animales sueltos. Desde los organismos viales reiteran la recomendación de circular a baja velocidad y respetar el señalamiento en todo el territorio provincial.

 

 

 

 

 

 

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