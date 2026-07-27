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Por Redacción Red43

Suspendieron el Sistema de Estacionamiento Medido en Esquel por las condiciones climáticas

El Municipio informó que este lunes el SEM no estará operativo debido a la nevada que afecta a la ciudad. La medida busca evitar inconvenientes mientras persisten las condiciones climáticas adversas.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó que este lunes el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) permanecerá suspendido debido a las condiciones climáticas que afectan a la ciudad.

 

Según se comunicó oficialmente, el servicio no funcionará durante toda la jornada como consecuencia de la nevada registrada en las últimas horas, que dificulta la circulación y el normal desarrollo de las actividades.

 

 

 

Desde el Municipio indicaron que la medida responde a la situación meteorológica y solicitaron a los vecinos mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier novedad sobre la reanudación del servicio.

 

La suspensión del SEM se suma a otras medidas adoptadas en la ciudad a raíz del temporal de nieve, que también provocó modificaciones en el funcionamiento de distintas instituciones y servicios públicos.

 

 

 

R.G

 

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