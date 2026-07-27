La nieve dejó múltiples despistes y vehículos aislados durante el domingo

La nieve en El Bolsón dejó una jornada complicada para circular y obligó a Bomberos Voluntarios a realizar intervenciones en distintos sectores de la localidad. Hubo varios despistes, vehículos que quedaron aislados y situaciones vinculadas con la caída de cables, aunque no se registraron personas heridas en los accidentes informados.

Según detalló la institución este lunes, los trabajos comenzaron durante la jornada del domingo y se extendieron hasta aproximadamente la 1.30 de la madrugada.

Principales puntos donde intervinieron

Entre las situaciones atendidas se registraron despistes en la zona de Cinco Esquinas. En estos casos no hubo personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

También se realizaron intervenciones en la zona sur y en el barrio Arrayanes por caída de cables, en medio de las condiciones generadas por la intensa nevada.

Otro de los operativos tuvo lugar en la Rinconada Nahuelpán, donde personas quedaron aisladas dentro de su vehículo y necesitaron asistencia. Sobre la Ruta Nacional 40 Norte se presentó una situación similar a la altura de la planta de gas, con personas que quedaron aisladas a raíz de las condiciones para circular.

La lista de intervenciones incluyó además un despiste en la zona de la subida del acueducto, en Mallín, sin personas heridas. En Wharton, por otra parte, se registraron varios vehículos despistados debido a la presencia de nieve y hielo.

Jornada extensa por la nieve

Bomberos Voluntarios trabajó durante varias horas para atender los distintos inconvenientes que se fueron presentando en la jurisdicción. Las tareas finalizaron cerca de la 1.30 de la madrugada, después de una jornada marcada por la acumulación de nieve y las dificultades para circular.

El panorama dejó una postal clara de las condiciones que atravesó la Comarca durante el domingo: vehículos fuera de la calzada, personas que necesitaron asistencia y cables caídos en distintos sectores.

Este lunes, las condiciones de circulación continúan siendo un punto de atención en la Comarca Andina, con sectores donde persisten el hielo y la nieve. Para quienes puedan evitar traslados, la recomendación sigue siendo hacerlo, especialmente en caminos y accesos donde las condiciones pueden cambiar rápidamente.

O.P.