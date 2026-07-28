Chubut busca proyectos científicos con potencial de innovación para el sector productivo

El Gobierno del Chubut, mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, abrió la convocatoria para participar del Science to Innovation Award 2026. La iniciativa está dirigida a investigadores, científicos, grupos de investigación y equipos de desarrollo de la provincia con el fin de identificar y acompañar propuestas científico-tecnológicas con potencial para transformarse en bienes, servicios o soluciones innovadoras con transferencia directa a la industria.

El certamen se enfoca en el desarrollo de propuestas de base biotecnológica que generen impacto en el sector productivo y promuevan la vinculación con el ecosistema de innovación regional. Para postularse, los proyectos deben contar con una tecnología validada a nivel de prueba de concepto o encontrarse en un nivel de madurez tecnológica de entre TRL 5 y TRL 8.

La edición 2026 recibe exclusivamente iniciativas orientadas a tres áreas estratégicas. La primera comprende salud humana y animal, abarcando diagnóstico, terapéutica y tecnologías habilitantes. La segunda corresponde a agroalimentos, con foco en producción sostenible, bioinsumos y bioprocesos. La tercera abarca ambiente, energía y nuevos materiales, e incluye bioeconomía circular, biomateriales, remediación ambiental y desarrollos aplicados.

El cronograma establece que las inscripciones cerrarán el 31 de agosto de 2026. Durante el mes de septiembre se llevará a cabo la evaluación y preselección de las propuestas, mientras que los anuncios de los seleccionados se realizarán el 1 de octubre. Del 5 al 16 de octubre los equipos accederán a un programa de capacitación previa a la presentación de sus defensas, para culminar con la selección de finalistas y la ceremonia de premiación pautada para el 23 de octubre.

Las bases y condiciones, junto al formulario de inscripción, se encuentran disponibles para consulta pública. Para resolver dudas o solicitar información adicional, el área organizadora habilitó la casilla de correo electrónico internacionales@sicyt.gob.ar

EBW