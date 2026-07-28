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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut busca proyectos científicos con potencial de innovación para el sector productivo

Hasta el 31 de agosto permanecen abiertas las postulaciones para presentar proyectos biotecnológicos con impacto productivo. La iniciativa impulsada por la provincia busca potenciar la ciencia local. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, abrió la convocatoria para participar del Science to Innovation Award 2026. La iniciativa está dirigida a investigadores, científicos, grupos de investigación y equipos de desarrollo de la provincia con el fin de identificar y acompañar propuestas científico-tecnológicas con potencial para transformarse en bienes, servicios o soluciones innovadoras con transferencia directa a la industria.

 

El certamen se enfoca en el desarrollo de propuestas de base biotecnológica que generen impacto en el sector productivo y promuevan la vinculación con el ecosistema de innovación regional. Para postularse, los proyectos deben contar con una tecnología validada a nivel de prueba de concepto o encontrarse en un nivel de madurez tecnológica de entre TRL 5 y TRL 8.

 

 

 

La edición 2026 recibe exclusivamente iniciativas orientadas a tres áreas estratégicas. La primera comprende salud humana y animal, abarcando diagnóstico, terapéutica y tecnologías habilitantes. La segunda corresponde a agroalimentos, con foco en producción sostenible, bioinsumos y bioprocesos. La tercera abarca ambiente, energía y nuevos materiales, e incluye bioeconomía circular, biomateriales, remediación ambiental y desarrollos aplicados.

 

El cronograma establece que las inscripciones cerrarán el 31 de agosto de 2026. Durante el mes de septiembre se llevará a cabo la evaluación y preselección de las propuestas, mientras que los anuncios de los seleccionados se realizarán el 1 de octubre. Del 5 al 16 de octubre los equipos accederán a un programa de capacitación previa a la presentación de sus defensas, para culminar con la selección de finalistas y la ceremonia de premiación pautada para el 23 de octubre.

 

Las bases y condiciones, junto al formulario de inscripción, se encuentran disponibles para consulta pública. Para resolver dudas o solicitar información adicional, el área organizadora habilitó la casilla de correo electrónico internacionales@sicyt.gob.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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