Las pistas de esquí, renovadas por la nevada

La cordillera vivió una copiosa nevada desde el día domingo, e incluso hoy martes continúan sin verse los cerros por la nubosidad de nieve.

El centro de esquí "La Hoya" es el atractivo local para esquiadores y amantes de los deportes de alta montaña, espacio al cual la nevada beneficia no solo en lo paisajístico, sino en la calidad misma de las distintas pistas.

La consolidación de la cordillera chubutense como destino de referencia para los deportes de invierno vive una temporada prometedora y con pronostico de más nieve para los próximos días.

Los servicios de la escuela de esquí, así como las pistas, cafetería y demás atractivos permanecen abiertos de 9 a 17 horas todos los días, a pocos kilómetros de Esquel y con la majestosa vista a la cordillera que provee el camino a La Hoya.

SL