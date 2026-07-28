°
-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubut
28 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Las pistas de esquí, renovadas por la nevada

"La Hoya" disfruta el nuevo influjo de nieve en la región y en sus pistas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La cordillera vivió una copiosa nevada desde el día domingo, e incluso hoy martes continúan sin verse los cerros por la nubosidad de nieve.

 

El centro de esquí "La Hoya" es el atractivo local para esquiadores y amantes de los deportes de alta montaña, espacio al cual la nevada beneficia no solo en lo paisajístico, sino en la calidad misma de las distintas pistas.

 

La consolidación de la cordillera chubutense como destino de referencia para los deportes de invierno vive una temporada prometedora y con pronostico de más nieve para los próximos días.

 

Los servicios de la escuela de esquí, así como las pistas, cafetería y demás atractivos permanecen abiertos de 9 a 17 horas todos los días, a pocos kilómetros de Esquel y con la majestosa vista a la cordillera que provee el camino a La Hoya.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se conoció el video de los incidentes a la salida del boliche que dejaron dos policías lesionados
2
 Sueldos de julio en Chubut: cuándo depositan a activos y jubilados
3
 Jubilados se manifestaron frente al Círculo Médico en reclamo por la falta de prestaciones de PAMI
4
 Realizó siete disparos desde un auto y fue detenido
5
 No llegó a Esquel el vuelo de Aerolíneas: se desvió a Neuquén y retornó a Buenos Aires
1
 Cinco errores al calefaccionar la casa que aumentan el consumo de gas
2
 El Parque Solar Arroyo Seco ya produjo 3.419 kWh de energía renovable para la región
3
 Feriado de agosto 2026: cuándo es y cómo será el próximo fin de semana largo
4
 28 de julio: la Capilla Seion, un símbolo de la historia galesa que permanece en Esquel
5
 Sorpresa en Tierra del Fuego: el video del grupo de pingüinos papúa que causa furor
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -