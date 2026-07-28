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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Despejaron la nieve en el acceso a la Escuela Agrotécnica N° 740 de Trevelin

El Municipio realizó trabajos con maquinaria pesada para mejorar el ingreso al establecimiento y liberar la parada de colectivos sobre la Ruta Provincial 34.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin llevó adelante este martes un operativo de despeje de nieve en el acceso a la Escuela Agrotécnica N° 740, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación hacia el establecimiento educativo.

 

Las tareas fueron realizadas por personal de la Dirección de Servicios Públicos mediante el uso de maquinaria pesada. Los trabajos incluyeron el despeje del acceso principal y de la calle interna del predio, facilitando el ingreso de estudiantes, docentes y personal de la institución.

 

Además, los equipos municipales retiraron la nieve acumulada en la banquina y en los alrededores de la garita de descenso de pasajeros ubicada sobre la Ruta Provincial 34, frente a la escuela.

 

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de las tareas que se realizan durante la temporada invernal para mantener en condiciones los accesos a los establecimientos educativos y otros sectores de la localidad afectados por las nevadas.

 

 

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