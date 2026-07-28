El Calafate se prepara para la 4° edición del Mundial de Natación de Invierno con pileta flotante

La cuarta edición de la Winter Swimming World Cup posiciona nuevamente a la Patagonia argentina en el centro de la escena deportiva internacional. Del 2 al 9 de agosto, competidores de distintos países llegarán a El Calafate para desafiar las aguas heladas del Lago Argentino en un entorno natural imponente. La delegación de la provincia de Chubut se destacará en esta cita al conformar la nómina con más nadadores de toda la competencia.

El evento reunirá a atletas provenientes de más de 15 países, entre los que se destacan delegaciones de Finlandia, Alemania, España, Noruega, Rusia, República Checa, Polonia, México, Brasil, Perú, Chile y Uruguay, además de representantes de diversas provincias argentinas. Los deportistas enfrentarán temperaturas cercanas a los 2 °C sin traje de neopreno, utilizando únicamente las mallas tradicionales.

La principal novedad de esta edición radica en el uso de una piscina flotante instalada en la Bahía de los Témpanos, frente al Glaciar Perito Moreno. La estructura está conformada por más de 2.500 módulos con certificación ecológica europea, diseñados para cumplir con las exigencias ambientales requeridas dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Esta infraestructura permite delimitar distancias oficiales de 25, 50, 100 y 200 metros, sumando un escenario regulado a las tradicionales pruebas de aguas abiertas.

El desarrollo de la competencia fue presentado oficialmente con la participación de autoridades nacionales y provinciales. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó la trascendencia del evento al señalar que "esta Copa Mundial es un gran acontecimiento de jerarquía internacional que potencia la promoción de los destinos y estimula la llegada de turistas". Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, remarcó la importancia del trabajo conjunto expresando que "es la única forma que tenemos en nuestro país de despegar: con trabajo, producción y entre todos".

La ONG Nadando Argentina, conducida por Matías Ola, estuvo a cargo de los requerimientos técnicos y ambientales para la habilitación de la estructura en el área protegida. Asimismo, la organización confirmó un acuerdo con la compañía China Eastern Airlines para promover el intercambio de deportistas entre Argentina y China durante las próximas competencias de natación de invierno.

EBW