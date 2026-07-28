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28 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Últimos días para inscribirse al Desafío a la Quebrada en Esquel

La competencia tendrá largada y llegada en la estación de La Trochita y contará con circuitos de 10 kilómetros competitivos y 3 recreativos.
Por Redacción Red43

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El próximo domingo 2 de agosto se realizará en Esquel una nueva edición del Desafío a la Quebrada, una propuesta deportiva que invita a corredores de distintos niveles a recorrer los paisajes de la zona.

 

La carrera tendrá como punto de largada y llegada la estación de La Trochita, con inicio previsto para las 11 horas. Los participantes podrán elegir entre dos modalidades: 10 kilómetros competitivos o 3 kilómetros recreativos.

 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves 30 de julio a las 23:45 horas, por lo que quienes quieran participar tienen las últimas horas para completar el formulario.

 

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmYa-4ewmwNA5Y-87L2lWRfghtW60srJP_WFY7N3KWq1AEaA/viewform

 

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que ante cualquier consulta los interesados pueden comunicarse al 2945-410119.

 

El evento es organizado por @desafiocapri y busca reunir a corredores y aficionados en una jornada de deporte y naturaleza en Esquel.

 

 

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