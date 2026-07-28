Diez medicamentos pasan a ser de venta libre y cambia la forma de acceder a ellos

El Gobierno nacional habilitó la venta libre de diez nuevos grupos de medicamentos y modificó así las condiciones bajo las cuales miles de personas pueden acceder a determinados tratamientos. La medida, dispuesta por la ANMAT y publicada este martes 28 de julio en el Boletín Oficial, permite comprar estos productos sin receta médica, pero también elimina los descuentos que podían aplicarse a través de las coberturas en farmacias.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 4714/2026 y alcanza a medicamentos destinados a afecciones consideradas de baja complejidad. En los fundamentos, la ANMAT sostiene que se trata de principios activos con antecedentes de seguridad, calidad y eficacia que permiten modificar su condición de venta.

El cambio, sin embargo, no es solamente una cuestión administrativa. A partir de esta nueva clasificación, se modifica quién interviene en el acceso al medicamento y bajo qué condiciones puede adquirirlo el consumidor.

Qué medicamentos podrán comprarse sin receta

Entre los principios activos incluidos aparece la trimebutina maleato de 100 miligramos, en comprimidos o cápsulas.

También pasan a ser de venta libre los medicamentos que contienen levocetirizina diclorhidrato, disponibles en comprimidos, cápsulas o solución oral, y aquellos elaborados con fexofenadina clorhidrato, en distintas presentaciones para administración oral.

La disposición incorpora además productos con dimenhidrinato de 50 miligramos y medicamentos que contienen carboximetilcisteína, comercializados como jarabe o solución oral.

En el caso de los tratamientos oftálmicos, la medida contempla soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, además de aquellas elaboradas con olopatadina clorhidrato.

Un cambio que modifica el acceso a los medicamentos

Hasta ahora, determinados productos incluidos en estos grupos requerían receta para su adquisición. Con la nueva clasificación, el consumidor podrá dirigirse directamente a la farmacia y comprarlos sin presentar una indicación médica.

Ese cambio puede parecer sencillo en el mostrador, pero supone una modificación en el recorrido que sigue un medicamento desde que aparece un síntoma hasta que se inicia un tratamiento.

La nueva condición de venta deposita una mayor responsabilidad sobre la decisión de compra y sobre el uso posterior del producto. Que un medicamento pueda adquirirse sin receta no significa que deje de tener contraindicaciones, interacciones o indicaciones específicas de uso.

Por eso, la condición de venta libre no equivale a que se trate de productos que puedan utilizarse sin precauciones. La dosis, la duración del tratamiento y las características particulares de cada persona siguen siendo aspectos importantes.

El otro cambio que llega con la medida

La nueva clasificación también tiene una consecuencia económica. Al pasar a la categoría de venta libre, estos medicamentos dejan de contar con los descuentos vinculados a las coberturas de medicamentos en farmacia. De esta manera, una persona que ya utilizaba alguno de estos productos bajo un esquema de cobertura puede encontrarse con un precio diferente al momento de volver a comprarlo.

La modificación plantea entonces un escenario nuevo: medicamentos que podrán conseguirse de manera directa, sin receta, pero que al mismo tiempo ya no tendrán el mismo esquema de cobertura.

Qué argumentó la ANMAT

La ANMAT fundamentó la modificación en la existencia de información suficiente sobre la seguridad, calidad y eficacia de los principios activos alcanzados. El organismo considera que se trata de productos destinados al tratamiento de afecciones de baja complejidad y que reúnen las condiciones necesarias para una nueva categoría de venta.

La disposición publicada este martes establece así un cambio que no se limita al precio ni a la necesidad de presentar una receta. También modifica la manera en que el consumidor llega al medicamento y las condiciones bajo las cuales lo adquiere.

Para quienes ya utilizan alguno de los productos alcanzados, el cambio será visible desde dos lugares muy concretos: la receta deja de ser necesaria y el descuento deja de aplicarse.

O.P.