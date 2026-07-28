Estado de las rutas nacionales en Chubut: el informe del Plan Invernal

Vialidad Nacional emitió un nuevo parte sobre el estado de los caminos en la provincia de Chubut, en el marco del Plan Invernal. El reporte señala que, si bien la mayor parte de los corredores nacionales se encuentran habilitados, las condiciones climáticas actuales imponen serias restricciones a la conducción debido a calzadas húmedas por riego con sal, barro, escarcha y presencia de hielo en varios sectores.

En el recorrido que conecta Esquel con El Maitén, a través de la Ruta Nacional 40, los empalmes y el acceso a Cholila, se registran deformaciones sobre el asfalto entre Leleque y el arroyo Madera, además de bancos de niebla, viento y heladas. Los tramos con calzada de ripio hacia El Maitén presentan acumulación de barro y nieve en sectores, con equipos viales desplegados en la zona.

Por su parte, el trayecto entre Esquel y Tecka presenta condiciones complejas en el empalme con la Ruta 259, donde se advierte sobre la presencia de hielo, heladas fuertes, neviscas y visibilidad reducida por bancos de niebla. Hacia el sur, el enlace entre Tecka, Gobernador Costa, Río Mayo y la conexión con la Ruta 26 marcha con riego de sal continuo y desvíos de ripio con barro y escarcha en el área de Facundo y Tamariscos.

En la conexión hacia Comodoro Rivadavia y Sarmiento, las rutas 26 y 3 exhiben calzadas húmedas, presencia de escarcha y sectores con nieve y barro. Particularmente en el tramo Garayalde - Comodoro Rivadavia se registran baches, caída de nieve, visibilidad reducida por niebla y banquinas inestables, por lo que el organismo solicita máxima precaución al conducir.

En la zona cordillerana cercana, el tramo Esquel - Trevelin por Ruta 259 marcha con calzada húmeda por sal, agua acumulada en sectores y banquinas con nieve. Para quienes se dirigen hacia el paso a Futaleufú y el límite con Chile, el camino de ripio cuenta con barro, nieve y deformaciones, con maquinaria trabajando en el lugar. En tanto, las rutas provinciales hacia localidades como Corcovado y Río Pico se acoplan a esta situación de calzadas con barro y presencia de hielo por las bajas temperaturas en la región.

EBW