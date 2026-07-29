René Favaloro: el médico que cambió la historia de la medicina y nunca dejó de pensar en los más humildes

Cada 29 de julio Argentina recuerda a René Gerónimo Favaloro, uno de los médicos más importantes de su historia y una figura que dejó una huella imborrable tanto por sus aportes científicos como por su compromiso con la salud pública y la justicia social. A 26 años de su fallecimiento, su legado continúa vigente en millones de pacientes y en generaciones de profesionales que encuentran en su trayectoria un ejemplo de ética, vocación y humanidad.

Nacido el 12 de julio de 1923 en el barrio El Mondongo, en la ciudad de La Plata, Favaloro descubrió desde muy pequeño que quería dedicar su vida a la medicina. Se graduó en la Universidad Nacional de La Plata en 1949 y, lejos de buscar un camino de prestigio inmediato, eligió ejercer durante más de una década como médico rural en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo de La Pampa.

Allí entendió que la salud no podía separarse de las condiciones de vida de las personas. Junto a su hermano impulsó campañas de prevención, redujo la mortalidad infantil, promovió la donación de sangre y desarrolló un modelo de atención basado en la cercanía con los pacientes. Quienes lo conocieron recuerdan que era "el doctor que escuchaba a la gente".

La revolución del bypass

En 1962 viajó a la Cleveland Clinic, en Estados Unidos, donde profundizó su formación en cirugía cardiovascular. Cinco años después realizó el aporte que cambiaría para siempre la historia de la medicina: desarrolló la técnica del bypass aortocoronario utilizando la vena safena.

El procedimiento revolucionó el tratamiento de las enfermedades coronarias y continúa siendo una de las cirugías cardíacas más practicadas en el mundo. El propio Favaloro realizó más de 13 mil intervenciones, aunque siempre insistió en que los logros eran fruto del trabajo en equipo y nunca de un solo profesional.

Mucho más que un cirujano

En 1971 regresó al país con la convicción de aplicar todo lo aprendido y contribuir al desarrollo de la medicina argentina. Fundó la Fundación Favaloro, impulsó un hospital universitario, creó la Universidad Favaloro y formó a cientos de médicos que luego continuaron su legado en distintos puntos del país.

Además de su prestigio científico, fue un firme defensor de la educación, la salud pública y la igualdad de oportunidades. En sus conferencias y entrevistas denunciaba las profundas desigualdades sociales y sostenía que el conocimiento era la herramienta fundamental para construir una sociedad más justa.

"El desastre social de Latinoamérica está en todos lados. A mí me duele porque hay una clase que lo tiene todo y el resto ahí abajo, desprotegidos", afirmaba. Y agregaba: "En la educación está la salida. ¿Cómo puede haber democracia sin educación? El hombre, cuanto más libre y educado, más democrático".

Un legado que permanece

El 29 de julio del 2000, René Favaloro falleció a los 77 años. Su muerte conmocionó al país y abrió un profundo debate sobre el financiamiento del sistema de salud y las dificultades que atravesaban las instituciones médicas.

Sin embargo, más allá de las circunstancias de su partida, su legado permanece intacto. Su técnica continúa salvando millones de vidas en todo el mundo y su ejemplo sigue siendo una referencia para quienes entienden la medicina como una profesión al servicio de las personas.

Favaloro solía repetir que "proceder con ética, en definitiva, es hacerlo con decencia". Esa convicción, que guio cada etapa de su vida, continúa siendo el corazón de una obra que trascendió las fronteras de la Argentina y lo convirtió en uno de los médicos más admirados de la historia.

MA