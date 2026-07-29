Abrieron la convocatoria para el Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel

La Municipalidad de Esquel abrió la convocatoria para participar del XXVII Salón Municipal de Artes Plásticas Esquel 2026, XIV Binacional con Proyección Patagónica, una propuesta que reúne a artistas de toda la región patagónica de Argentina y Chile.

El certamen contempla las disciplinas de pintura, dibujo, grabado, escultura y relieve, y busca continuar fortaleciendo el desarrollo y la difusión de las expresiones artísticas de la Patagonia.

La recepción de obras estará abierta desde el 17 de julio hasta el 14 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana.

Una vez finalizada la etapa de presentación, el jurado realizará la evaluación de las obras los días 22 y 23 de agosto. La inauguración oficial del salón está prevista para el 29 de agosto en el mismo espacio cultural.

El evento es organizado por el Municipio de Esquel, a través de Cultura Esquel y el Centro Cultural Esquel Melipal, y convoca a artistas de la región patagónica a formar parte de uno de los encuentros de artes plásticas más importantes de la ciudad.

Las bases y planillas de inscripción se encuentran disponibles para quienes deseen participar del certamen.

MA